Переговоры в разгаре: известный клуб пытается выкупить нападающего "Динамо"

Руслан Иваненко
5 января 2026, 00:09
Клубы ведут переговоры на самом высоком уровне, чтобы найти компромисс по сроку аренды и условиям выкупа.
Румынский клуб настаивает на годичной аренде нападающего

  • "Динамо" Бухарест ведет переговоры с киевским "Динамо"
  • Речь идет о возвращении нападающего Владислава Бленуцы
  • Трансфер планируют оформить как аренду на следующий сезон

Румынский клуб "Динамо" Бухарест начал прямые переговоры с главой киевского "Динамо" Игорем Суркисом относительно возвращения нападающего Владислава Бленуце, сообщает FANATIK.

По информации местных СМИ, румынская команда готова на все условия, чтобы получить 23-летнего футболиста в аренду на следующий сезон.

Главный вопрос - продолжительность аренды

Основным вопросом в переговорах остается продолжительность аренды. Киевский клуб настаивает на полугодовой сделке, тогда как в Бухаресте хотят аренду на год с возможностью последующего выкупа. Руководство румынской команды считает, что короткий срок не позволит игроку полностью адаптироваться и восстановить уверенность после недавнего скандала в Киеве.

"Мы хотим арендовать Владислава любой ценой. Чтобы он успел войти в команду, набрал форму и стал ключевым игроком", - цитирует FANATIK позицию "Динамо" Бухарест.

Переговоры продолжаются на самом высоком уровне

Сейчас окончательного соглашения еще нет, но переговоры продолжаются непосредственно между клубами на самом высоком уровне. Возвращение Владислава в Суперлигу Румынии постепенно приобретает реалистичные очертания.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

