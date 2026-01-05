Переговоры в разгаре: известный клуб пытается выкупить нападающего "Динамо"

Клубы ведут переговоры на самом высоком уровне, чтобы найти компромисс по сроку аренды и условиям выкупа.

"Динамо" Бухарест ведет переговоры с киевским "Динамо"

Речь идет о возвращении нападающего Владислава Бленуцы

Трансфер планируют оформить как аренду на следующий сезон

Румынский клуб "Динамо" Бухарест начал прямые переговоры с главой киевского "Динамо" Игорем Суркисом относительно возвращения нападающего Владислава Бленуце, сообщает FANATIK.

По информации местных СМИ, румынская команда готова на все условия, чтобы получить 23-летнего футболиста в аренду на следующий сезон.

Главный вопрос - продолжительность аренды

Основным вопросом в переговорах остается продолжительность аренды. Киевский клуб настаивает на полугодовой сделке, тогда как в Бухаресте хотят аренду на год с возможностью последующего выкупа. Руководство румынской команды считает, что короткий срок не позволит игроку полностью адаптироваться и восстановить уверенность после недавнего скандала в Киеве.

"Мы хотим арендовать Владислава любой ценой. Чтобы он успел войти в команду, набрал форму и стал ключевым игроком", - цитирует FANATIK позицию "Динамо" Бухарест.

Переговоры продолжаются на самом высоком уровне

Сейчас окончательного соглашения еще нет, но переговоры продолжаются непосредственно между клубами на самом высоком уровне. Возвращение Владислава в Суперлигу Румынии постепенно приобретает реалистичные очертания.

