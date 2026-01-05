Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире в 2025 году – кто он

Кратко:
- Сухов не единственный представитель Украины среди номинантов FutsalPlanet
- Голосование состоится 7 января
Вратарь сборной Украины по футзалу и киевского "ХИТа" 28-летний Александр Сухов оказался среди претендентов на престижную индивидуальную награду по итогам 2025 года FutsalPlanet. Об этом сообщила пресс-служба ресурса.
В голосовании футзалист будет соревноваться с Деннисом Кавальканти, Лео, Матеусом де Лима, Николасом де Соузой (все – Бразилия), Хуаном Крус Риверасом (Аргентина), Матиасом Фернандесом (Уругвай) и Багером Мохаммади (Иран).
Голосование за эту и другие номинации от FutsalPlanet состоится 7 января.
Напомним, сборная Украины с Александром Суховым продемонстрировала стопроцентный результат в квалификации к Евро-2026, выиграв все официальные поединки.
Кроме того, в серии товарищеских матчей второго полугодия украинцы одержали победы над Францией и дважды над Литвой, а в двух противостояниях с Португалией зафиксировали ничью и одно поражение.
Награды FutsalPlanet будут вручаться лучшим игрокам и игрокам, вратарям, молодым исполнителям, тренерам, арбитрам, а также национальным сборным.
Кстати, Сухов не единственный представитель Украины среди номинантов FutsalPlanet. Главный тренер мужской сборной Украины Александр Косенко включен в список претендентов на звание лучшего тренера года.
Кроме того, национальная команда Украины будет бороться за награду лучшей сборной, а арбитр Мария Мисловская попала в десятку ведущих рефери мира.
