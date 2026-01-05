Укр
Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире в 2025 году – кто он

Виталий Кирсанов
5 января 2026, 17:08
192
Александр Сухов номинирован на звание лучшего вратаря мира по версии FutsalPlanet.
Александр Сухов претендует на звание лучшего вратаря мира
Александр Сухов претендует на звание лучшего вратаря мира / коллаж: Главред, фото: АФУ

Кратко:

  • Сухов не единственный представитель Украины среди номинантов FutsalPlanet
  • Голосование состоится 7 января

Вратарь сборной Украины по футзалу и киевского "ХИТа" 28-летний Александр Сухов оказался среди претендентов на престижную индивидуальную награду по итогам 2025 года FutsalPlanet. Об этом сообщила пресс-служба ресурса.

В голосовании футзалист будет соревноваться с Деннисом Кавальканти, Лео, Матеусом де Лима, Николасом де Соузой (все – Бразилия), Хуаном Крус Риверасом (Аргентина), Матиасом Фернандесом (Уругвай) и Багером Мохаммади (Иран).

видео дня

Голосование за эту и другие номинации от FutsalPlanet состоится 7 января.

Напомним, сборная Украины с Александром Суховым продемонстрировала стопроцентный результат в квалификации к Евро-2026, выиграв все официальные поединки.

Кроме того, в серии товарищеских матчей второго полугодия украинцы одержали победы над Францией и дважды над Литвой, а в двух противостояниях с Португалией зафиксировали ничью и одно поражение.

Награды FutsalPlanet будут вручаться лучшим игрокам и игрокам, вратарям, молодым исполнителям, тренерам, арбитрам, а также национальным сборным.

Кстати, Сухов не единственный представитель Украины среди номинантов FutsalPlanet. Главный тренер мужской сборной Украины Александр Косенко включен в список претендентов на звание лучшего тренера года.

Кроме того, национальная команда Украины будет бороться за награду лучшей сборной, а арбитр Мария Мисловская попала в десятку ведущих рефери мира.

Как ранее сообщал Главред, Александр Кучер покинул пост главного тренера одесского "Черноморца".

Кроме того, бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский поделился итогами 2025 года на своей странице в Facebook.

Напомним, что Киевское "Динамо" может потерять одного из своих ключевых полузащитников. Николай Шапаренко стоит перед важным выбором в карьере, ведь уже в ближайшие дни начнется зимнее трансферное окно.

