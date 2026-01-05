Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире в 2025 году – кто он

Александр Сухов номинирован на звание лучшего вратаря мира по версии FutsalPlanet.

https://glavred.info/sport/ukrainskiy-vratar-pretenduet-na-zvanie-luchshego-v-mire-v-2025-godu-kto-on-10729622.html Ссылка скопирована

Александр Сухов претендует на звание лучшего вратаря мира / коллаж: Главред, фото: АФУ

Кратко:

Сухов не единственный представитель Украины среди номинантов FutsalPlanet

Голосование состоится 7 января

Вратарь сборной Украины по футзалу и киевского "ХИТа" 28-летний Александр Сухов оказался среди претендентов на престижную индивидуальную награду по итогам 2025 года FutsalPlanet. Об этом сообщила пресс-служба ресурса.

В голосовании футзалист будет соревноваться с Деннисом Кавальканти, Лео, Матеусом де Лима, Николасом де Соузой (все – Бразилия), Хуаном Крус Риверасом (Аргентина), Матиасом Фернандесом (Уругвай) и Багером Мохаммади (Иран).

видео дня

Голосование за эту и другие номинации от FutsalPlanet состоится 7 января.

Напомним, сборная Украины с Александром Суховым продемонстрировала стопроцентный результат в квалификации к Евро-2026, выиграв все официальные поединки.

Кроме того, в серии товарищеских матчей второго полугодия украинцы одержали победы над Францией и дважды над Литвой, а в двух противостояниях с Португалией зафиксировали ничью и одно поражение.

Награды FutsalPlanet будут вручаться лучшим игрокам и игрокам, вратарям, молодым исполнителям, тренерам, арбитрам, а также национальным сборным.

Кстати, Сухов не единственный представитель Украины среди номинантов FutsalPlanet. Главный тренер мужской сборной Украины Александр Косенко включен в список претендентов на звание лучшего тренера года.

Кроме того, национальная команда Украины будет бороться за награду лучшей сборной, а арбитр Мария Мисловская попала в десятку ведущих рефери мира.

Футбол - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Александр Кучер покинул пост главного тренера одесского "Черноморца". Об этом он сообщил в интервью для "ТаТоТаке".

Кроме того, бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский поделился итогами 2025 года на своей странице в Facebook. Наставник назвал прошедший год одним из самых сложных в своей жизни, однако отметил, что попрощался с ним с благодарностью за полученный опыт.

Напомним, что Киевское "Динамо" может потерять одного из своих ключевых полузащитников. Николай Шапаренко стоит перед важным выбором в карьере, ведь уже в ближайшие дни начнется зимнее трансферное окно.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред