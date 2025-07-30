"Учебки" на полигонах может не стать: Сырский анонсировал важные изменения

Командование хочет внести ряд изменений, чтобы обеспечить безопасность во время подготовки украинских военных.

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Подготовку украинских военных хотят перевести под землю / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

О чем говорит Сырский:

Подготовка украинских военных на полигонах должна проходить в безопасности

Учебный процесс могут перевести под землю

В Украине хотят внести изменения в процесс подготовки военных на полигонах и в учебных центрах. Учебный процесс планируют перевести под землю. Об этом заявил главком Александр Сырский.

При этом все требования безопасности должны соблюдаться неукоснительно.

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"В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов – вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно! Еще раз подчеркиваю: главное – это люди. Их обученность, их безопасность, их жизни. Чем лучше будет подготовка наших воинов, тем более защищенными будут и они сами, и вся наша страна", - отметил Сырский.

Кто такой Александр Сырский / Главред - инфографика

Сейчас курс базовой общевойсковой подготовки составляет 51 сутки. Этот срок был увеличен, так как командование выделило дополнительное время на обучение по противодействию ударным дронам, по огневой и инженерной подготовке и выживанию в окопных условиях.

Также была обновлена программа адаптации и доподготовки военнослужащих у ведению боев после прибытия в воинские части.

Удары по полигонам ВСУ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 июня российская армия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Вооруженных сил Украины на территории Полтавской области. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Кроме того, 22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проходили занятия с военнослужащими. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.

Также 1 июня российские оккупационные силы совершили удар по одному из учебных центров Сухопутных войск, в результате чего есть погибшие и раненые среди украинских военнослужащих.

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О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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