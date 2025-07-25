'Уже на подходе': Сырский объявил о мощном усилении украинской ПВО

Что сказал Сырский:
- Системы ПВО уже на подходе
- Их закупили за средства европейских партнеров в рамках совместного плана с США
Украина вскоре получит новые системы противовоздушной обороны, закупленные за средства европейских партнеров в рамках совместного плана США и НАТО. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский после разговора с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем.
"Мы также обсудили план США и НАТО по получению нами систем ПВО, оплаченных Европой, для защиты нашей земли и спасения жизней гражданского населения", - отметил Сырский.
По его словам, передача систем уже близка к реализации.
"Они уже на подходе!" - заявил главнокомандующий ВСУ.
Сырский также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за оперативную работу над поставкой ПВО для Украины.
Системы ПВО для Украины - новости по теме
Как сообщал Главред, семь стран Европы и Канада согласились финансировать закупку американского оружия для Украины. По сообщению НАТО, речь идет о поставках систем ПВО, боеприпасов и другого оборудования. Инициативу поддержали Германия, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Финляндия и Канада.
Также министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин предоставит Украине пять дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot вместе с необходимыми боеприпасами.
Кроме этого, по данным The Telegraph, Украина получила первую батарею ЗРК Patriot в рамках нового пакета помощи США, объявленного Дональдом Трампом. Поставка, включающая саму систему и дополнительные ракеты, уже прибыла благодаря соглашению с Германией.
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О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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