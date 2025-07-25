Система Patriot, обещанная Трампом, уже в Украине: что это значит для обороны

Основное:
- Украина получила первую систему Patriot, обещанную Трампом
- Ракеты к ЗРК Киеву также передали
Украина получила первую батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot, которая была обещана в рамках нового пакета помощи от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph.
В материале говорится, что после того, как глава белого дома Дональд Трамп объявил о выделении 10 млрд долларов помощи для Украины и пригрозил жесткими пошлинами против РФ и стран, покупающих ее энергоносители, уже к концу той недели в Украину прибыла новая система Patriot.
"Благодаря соглашению с Германией в Украину уже прибыла новая ракетная система ПВО Patriot и дополнительные ракеты к ней", - отметили источники издания.
Журналисты добавляют, что это первая из обещанных поставок, которая должна усилить украинскую систему противовоздушной обороны на фоне массированных российских ударов.
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Напомним, Главред со ссылкой на СМИ писал, что системы противовоздушной обороны Patriot, о которых недавно заявил президент США Дональд Трамп, поступят в Украину не раньше весны 2026 года.
Недавно посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что системы Patriot не изменят ход войны. Он также предостерег, что войны будущего выигрывают не те, кто имеет больше солдат, а те, кто быстрее внедряет дешевые и эффективные технологии на поле боя.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство уже имеет финансовые ресурсы для закупки трех систем Patriot в США. Еще две установки профинансирует Германия, а одну Норвегия. Он подчеркнул, что у Украины запрос на 10 систем Patriot.
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Об источнике: The Telegraph
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
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