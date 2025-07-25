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Система Patriot, обещанная Трампом, уже в Украине: что это значит для обороны

Марина Фурман
25 июля 2025, 13:04
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Система ПВО поможет Украине защищаться от российских атак.
Трамп, Патриот
Партнеры усилили ПВО Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Википедия

Основное:

  • Украина получила первую систему Patriot, обещанную Трампом
  • Ракеты к ЗРК Киеву также передали

Украина получила первую батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot, которая была обещана в рамках нового пакета помощи от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph.

В материале говорится, что после того, как глава белого дома Дональд Трамп объявил о выделении 10 млрд долларов помощи для Украины и пригрозил жесткими пошлинами против РФ и стран, покупающих ее энергоносители, уже к концу той недели в Украину прибыла новая система Patriot.

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"Благодаря соглашению с Германией в Украину уже прибыла новая ракетная система ПВО Patriot и дополнительные ракеты к ней", - отметили источники издания.

Журналисты добавляют, что это первая из обещанных поставок, которая должна усилить украинскую систему противовоздушной обороны на фоне массированных российских ударов.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Передача Украине систем Patriot - новости по теме

Напомним, Главред со ссылкой на СМИ писал, что системы противовоздушной обороны Patriot, о которых недавно заявил президент США Дональд Трамп, поступят в Украину не раньше весны 2026 года.

Недавно посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что системы Patriot не изменят ход войны. Он также предостерег, что войны будущего выигрывают не те, кто имеет больше солдат, а те, кто быстрее внедряет дешевые и эффективные технологии на поле боя.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство уже имеет финансовые ресурсы для закупки трех систем Patriot в США. Еще две установки профинансирует Германия, а одну Норвегия. Он подчеркнул, что у Украины запрос на 10 систем Patriot.

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Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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война в Украине Дональд Трамп военная помощь ЗРК Patriot
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