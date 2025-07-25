Восемь "прилетов" по базам оккупантов: в Донецке прогремели взрывы

Под удар попали базы оккупантов и железнодорожная инфраструктура.

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Взрывы в Донецке - "Прилеты" в Киевском районе по базам оккупантов / скрин с видео

Кратко:

В Донецке прогремели взрывы

Над городом - клубы дыма

Утром в пятницу, 25 июля, во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают о "прилетах" и публикуют кадры cо звуками взрывов и клубами дыма.

"В районе шахты Засядько сильное попадание", - говорит женщина на одном из видео.

видео дня

Смотрите видео - Жители Донецка публикуют кадры утренних "прилетов":

В местных пабликах утверждают, что ВСУ якобы выпустили восемь ракет РСЗО HIMARS по городу.

"Есть попадания в Киевском районе", - пишут OSINT-аналитики.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил о восьми "прилетах" по месту базирования оккупантов и железнодорожной инфраструктуре.

"Донецк. Восемь попаданий по месту базирования оккупантов и железнодорожной инфраструктуре. Все - в цель", - написал он в Telegram.

Смотрите видео - В Донецке прогремели взрывы:

Как писал Главред, в ночь на 25 июля в России Прогремели взрывы. Ударные дроны атаковали Ставропольский край РФ и нанесли удар по заводу "Невинномысский Азот".

Также от пяти до семи взрывов прогремело в Таганроге и Новочеркасске. Под ударом могла оказаться железная дорога и распределительные станции.

В Тамбовской области рф сообщают об ударах по Тамбовскому пороховому заводу в Котовске. По данным OSINT-аналитиков, на заводе начался пожар.

Также росСМИ писали о коллапсе на железной дороге на юге РФ после атаки дронов. Более 20 поездов задержаны.

Как пишут росСМИ, в Ростовской области после атаки БПЛА на станции Песчанокопская повреждена контактная сеть. 10 составов задержаны на срок до 5 часов.

В Краснодарском крае повреждена работа контактной сети на станции Тимашевская. Там задерживаются 12 поездов.

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