Разгром войск Путина в Украине: Сырский сделал заявление о ВСУ

Союзники полностью понимают масштабы и сложности задач, которые стоят перед украинской армией, сказал Александр Сырский.

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Украинская армия сохраняет потенциал для разгрома российских группировок - Сырский / Коллаж: Главред, фото: Главком ВСУ в Facebook, Генштаб

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ВСУ сохраняют потенциал для разгрома российских группировок

Оккупанты мобилизовали максимальное количество ресурсов

Страны-партнеры осознают сложность задач ВСУ

Оккупанты страны-агрессора России подключили максимальное количество ресурсов, чтобы реализовать свои планы на поле боя. Но Вооруженные силы Украины по-прежнему сохраняют потенциал для разгрома вражеских наступательных группировок. Об этом заявил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.

На своей странице в социальной сети Facebook военачальник поделился деталями разговора с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем.

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"Мы детально рассмотрели ситуацию на передовой. Противник мобилизовал максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих агрессивных планов", - сказал Сырский.

Также он добавил, что союзники понимают, насколько сложные задачи стоят перед Силами обороны.

"В то же время украинская армия сохраняет конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок противника", - подчеркнул Александр Сырский.

Кратко об Александре Сырском / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ситуация на фронте остается сложной. Однако оккупантам не удается добиться серьезных прорывов. Враг пытается компенсировать отсутствие продвижений пропагандой в информационном поле.

Оккупанты создают условия, чтобы окружить или штурмовать Купянск Харьковской области, рассказал представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин.

"Очевидно, что они стремятся подготовить условия для окружения или штурма города. Но надо понимать, что на западный берег Оскола на данный момент они могут перебрасывать только пехоту и определенное вооружение", - сказал спикер ОТГ "Харьков", - сказал военный.

В ближайшие 2 месяца Покровск может стать эпицентром боевых действий, считает военный эксперт Иван Ступак. Он допустил сценарий, при котором Силам обороны придется выйти из города.

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Об источнике: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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