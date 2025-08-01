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"Мы потеряем Покровск": оккупантам остался один шаг до окружения города - The Telegraph

Виталий Кирсанов
1 августа 2025, 10:52
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Российские войска фактически перерезали ключевую дорогу, которая является жизненно важной артерией для украинской обороны в Покровске.
России остался один шаг до окружения Покровска
России остался один шаг до окружения Покровска / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Кратко:

  • Падение Покровска кажется не вопросом "возьмет ли", а скорее вопросом "когда"
  • Оккупанты выявляют слабые места в логистике, а затем перерезают их

Российские войска на фронте приближаются к городу Доброполье, который остаётся последним крупным населённым пунктом перед полным окружением Покровска. Как пишет The Telegraph, захват Покровска поможет оккупантам обеспечить контроль над всей Донецкой областью.

Как отмечает издание, российские войска фактически перерезали ключевую дорогу, которая является жизненно важной артерией для украинской обороны в Покровске, атаками беспилотников и засадами.

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"Использование автомобиля практически самоубийственно", - рассказал The Telegraph один из солдат, дислоцированных неподалёку.

Чтобы добраться до своих позиций, солдаты теперь идут пешком, иногда на расстояние до 20 километров, таща за собой снаряжение.

В течение нескольких месяцев российские беспилотники целились в передвижения по Т-05-15, жизненно важной логистической артерии, снабжающей украинские оборонительные сооружения в Покровске. Но в воскресенье утром российские войска устроили засаду на украинское подразделение в Родинском, городе, через который проходит дорога, и теперь контролируют его.

"Несмотря на небольшие размеры, Родинское находится на критическом перекрёстке, и контроль над ним даёт России прямой доступ к дорожной сети, питающей последние оборонительные рубежи Покровска… С потерей Родинского перекрыт ещё один ключевой коридор снабжения, в результате чего у Украины остаётся практически один путь из Покровска".

Как пишет издание, по словам украинских солдат, находящихся в этом районе, россияне применяют тактику, напоминающую немцев времён Второй мировой войны: выявляют слабые места в логистике, а затем перерезают их. Этот акцент на логистике привел ожесточённым боям, которые сейчас разгораются вокруг Доброполья, как в Покровске на юге, так и в Константиновке на востоке.

"Как только упадет один, упадет и другой", - сказал изданию один солдат.

Постоянная угроза беспилотников превратила даже обычные вылазки в смертельную ловушку, говорят солдаты.

"Мы потеряем Покровск. Это лишь вопрос времени", - говорит один из них.

Если Покровск упадёт, линию фронта от Павлограда, территории, которую украинским войскам будет крайне сложно оборонять, будут отделять только открытые сельскохозяйственные угодья, пишет The Telegraph.

"Падение Покровска теперь кажется не вопросом "возьмет ли", а скорее вопросом "когда", отмечает издание.

"Некоторые солдаты прогнозируют, что он может пасть в течение нескольких дней, другие – недель. Сейчас мало кто говорит о неопределённости, только о сроках", - говорится в сообщении.

Солдаты связывают быстрое ускорение с элитными российскими подразделениями беспилотников, которые ранее были развернуты в Курске, а теперь перенаправлены в Покровск. Они считают, что Путин сосредоточил своё внимание на городе и будет использовать всю мощь своих войск для его захвата.

Сейчас внимание сосредоточено на требованиях Дональда Трампа, который дал Путину срок в 10 дней для заключения мирных переговоров. Однако "солдаты на передовой опасаются, что не доживут до истечения этих 10 дней, даже если соглашение действительно будет заключено", отмечает издание.

Покровск Инфографика
Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Накануне Главред писал, что ситуация возле Покровска тяжелая уже не первый год. Говорить о том, что страна-агрессор Россия может захватить город в ближайшее время или до конца осени - не стоит.

Напомним, российские оккупанты продолжают накапливать силы на Покровском направлении. Силы обороны успешно сдерживают натиск врага и уничтожают превосходящие силы противника.

Недавно СМИ писали, что украинские военные могут оказаться в окружении под Покровском и Мирноградом, поскольку наступление армии РФ стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья, а оккупанты стремятся перерезать главную дорогу снабжения Сил обороны.

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Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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