"Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

Опасным является то, что недавний прогресс россиян оказался для них стратегически выгодным, создав угрозу окружения Покровска, Константиновки и Купянска.

https://glavred.info/ukraine/bystro-priblizhaet-putina-k-celi-cnn-predupredil-ob-ugroze-padeniya-treh-gorodov-10685993.html Ссылка скопирована

CNN предупредил об угрозе падения трех городов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Кратко:

Россияне уже вошли в село Родинское и находятся на окраине Белецкого

Киев столкнулся с серьёзной проблемой в городе Константиновка

Российские оккупанты на востоке Украины используют серию небольших успехов и вкладывает значительные ресурсы в летнее наступление, которое рискует изменить контроль над линией фронта, пишет CNN.

"В течение четырёх дней, освещая события в деревнях за Константиновкой и Покровском, CNN наблюдал за быстрой сменой контроля над территорией. Российские беспилотники смогли глубоко проникнуть в районы, которые киевские силы когда-то считали оазисами спокойствия, и войскам с трудом удавалось найти личный состав и ресурсы, чтобы остановить упорное наступление противника", - пишет издание. видео дня

Один из командиров описал CNN "очень плохой сценарий", при котором войска в соседнем с Покровском городе Мирноградского района рискуют оказаться "в окружении". Он добавил, что россияне уже вошли в соседнее село Родинское и находятся на окраине Белецкого, ставя под угрозу снабжение украинских войск в Покровске. Эти оценки подтвердили во вторник CNN украинский полицейский и другой украинский военнослужащий.

"Командир заявил, что они опасаются вероятной осады, подобной той, что была в Авдеевке и Угледаре в прошлом году, где "мы держались до последнего и в результате потеряли и города, и людей", - пишет издание.

Ещё более опасным для Украины является то, что недавний прогресс россиян оказался для них стратегически выгодным, создав угрозу окружения Покровска, Константиновки и Купянска на севере. Падение этих трёх городов создаст для Киева три отдельных кризиса, отмечает CNN.

Во-первых, это городские районы, из которых Украина защищает оставшуюся часть Донецкой области, которую она контролирует, без чего её войскам не хватает мест для укрытия и снабжения.

Во-вторых, их потеря в пользу Москвы освободит значительное количество российских сил для мощного наступления на Краматорск и Славянск - крупнейшие города Донецкой области, всё ещё находящиеся под контролем Украины.

В-третьих, эта потеря оставит киевские силы беззащитными, вынуждая оборонять преимущественно открытые сельскохозяйственные угодья (с небольшим количеством городов на пути) между Донецкой областью и её ключевым городом Днепром.

Темпы наступления армии РФ были замечены CNN во вторник в городе Доброполье на востоке.

"Один из сотрудников полиции выразил удивление быстрым ослаблением украинского контроля и сообщил CNN, что движение гражданских автобусов в город было внезапно прекращено в понедельник из-за ситуации с безопасностью… В субботу местные власти рекомендовали родителям самостоятельно эвакуировать своих детей. Однако ко вторнику они уже вывозили детей и жителей десятками", - говорится в сообщени.

Киев также столкнулся с серьёзной проблемой в городе Константиновка. Василий, командир 93-й механизированной бригады, рассказал, что ему не присылали новых сотрудников восемь месяцев, и он был вынужден пополнять запасы на передовых позициях, где находились всего два человека, с помощью дронов, доставляя туда продовольствие, воду и боеприпасы.

На Харьковском направлении, в районе Купянска, российские войска прорвались через северную часть города, захватив село Радковка. Украинский источник в городе охарактеризовал ситуацию как "очень быстро меняющуюся", а российские аналитики заявили, что их войска находятся на окраине города, пишет CNN.

"Прогресс российского продвижения больше не постепенный, а меняет характер конфликта и быстро приближает Путина к некоторым из его целей", - подытоживает издание.

Ситуация на фронте - последние новости

Накануне Главред писал, что ситуация возле Покровска тяжелая уже не первый год. Говорить о том, что страна-агрессор Россия может захватить город в ближайшее время или до конца осени - не стоит.

Напомним, российские оккупанты продолжают накапливать силы на Покровском направлении. Силы обороны успешно сдерживают натиск врага и уничтожают превосходящие силы противника.

Недавно СМИ писали, что украинские военные могут оказаться в окружении под Покровском и Мирноградом, поскольку наступление армии РФ стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья, а оккупанты стремятся перерезать главную дорогу снабжения Сил обороны.

Другие новости:

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред