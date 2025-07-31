Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

Виталий Кирсанов
31 июля 2025, 10:24
6330
Опасным является то, что недавний прогресс россиян оказался для них стратегически выгодным, создав угрозу окружения Покровска, Константиновки и Купянска.
CNN предупредил об угрозе падения трех городов
CNN предупредил об угрозе падения трех городов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Кратко:

  • Россияне уже вошли в село Родинское и находятся на окраине Белецкого
  • Киев столкнулся с серьёзной проблемой в городе Константиновка

Российские оккупанты на востоке Украины используют серию небольших успехов и вкладывает значительные ресурсы в летнее наступление, которое рискует изменить контроль над линией фронта, пишет CNN.

"В течение четырёх дней, освещая события в деревнях за Константиновкой и Покровском, CNN наблюдал за быстрой сменой контроля над территорией. Российские беспилотники смогли глубоко проникнуть в районы, которые киевские силы когда-то считали оазисами спокойствия, и войскам с трудом удавалось найти личный состав и ресурсы, чтобы остановить упорное наступление противника", - пишет издание.

видео дня

Один из командиров описал CNN "очень плохой сценарий", при котором войска в соседнем с Покровском городе Мирноградского района рискуют оказаться "в окружении". Он добавил, что россияне уже вошли в соседнее село Родинское и находятся на окраине Белецкого, ставя под угрозу снабжение украинских войск в Покровске. Эти оценки подтвердили во вторник CNN украинский полицейский и другой украинский военнослужащий.

"Командир заявил, что они опасаются вероятной осады, подобной той, что была в Авдеевке и Угледаре в прошлом году, где "мы держались до последнего и в результате потеряли и города, и людей", - пишет издание.

Ещё более опасным для Украины является то, что недавний прогресс россиян оказался для них стратегически выгодным, создав угрозу окружения Покровска, Константиновки и Купянска на севере. Падение этих трёх городов создаст для Киева три отдельных кризиса, отмечает CNN.

Во-первых, это городские районы, из которых Украина защищает оставшуюся часть Донецкой области, которую она контролирует, без чего её войскам не хватает мест для укрытия и снабжения.

Во-вторых, их потеря в пользу Москвы освободит значительное количество российских сил для мощного наступления на Краматорск и Славянск - крупнейшие города Донецкой области, всё ещё находящиеся под контролем Украины.

В-третьих, эта потеря оставит киевские силы беззащитными, вынуждая оборонять преимущественно открытые сельскохозяйственные угодья (с небольшим количеством городов на пути) между Донецкой областью и её ключевым городом Днепром.

Темпы наступления армии РФ были замечены CNN во вторник в городе Доброполье на востоке.

"Один из сотрудников полиции выразил удивление быстрым ослаблением украинского контроля и сообщил CNN, что движение гражданских автобусов в город было внезапно прекращено в понедельник из-за ситуации с безопасностью… В субботу местные власти рекомендовали родителям самостоятельно эвакуировать своих детей. Однако ко вторнику они уже вывозили детей и жителей десятками", - говорится в сообщени.

Киев также столкнулся с серьёзной проблемой в городе Константиновка. Василий, командир 93-й механизированной бригады, рассказал, что ему не присылали новых сотрудников восемь месяцев, и он был вынужден пополнять запасы на передовых позициях, где находились всего два человека, с помощью дронов, доставляя туда продовольствие, воду и боеприпасы.

На Харьковском направлении, в районе Купянска, российские войска прорвались через северную часть города, захватив село Радковка. Украинский источник в городе охарактеризовал ситуацию как "очень быстро меняющуюся", а российские аналитики заявили, что их войска находятся на окраине города, пишет CNN.

"Прогресс российского продвижения больше не постепенный, а меняет характер конфликта и быстро приближает Путина к некоторым из его целей", - подытоживает издание.

Ситуация на фронте - последние новости

Накануне Главред писал, что ситуация возле Покровска тяжелая уже не первый год. Говорить о том, что страна-агрессор Россия может захватить город в ближайшее время или до конца осени - не стоит.

Напомним, российские оккупанты продолжают накапливать силы на Покровском направлении. Силы обороны успешно сдерживают натиск врага и уничтожают превосходящие силы противника.

Недавно СМИ писали, что украинские военные могут оказаться в окружении под Покровском и Мирноградом, поскольку наступление армии РФ стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья, а оккупанты стремятся перерезать главную дорогу снабжения Сил обороны.

Другие новости:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине ВСУ Купянск вторжение России Генштаб ВСУ Покровск Купянское направление российское наступление
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    "Надо сменить режим в РФ": Зеленский вышел с серьезным заявлением

    "Надо сменить режим в РФ": Зеленский вышел с серьезным заявлением

    11:52Украина
    "Китай не хочет, чтобы РФ проиграла войну": какая опасность подстерегает Украину из-за КНР

    "Китай не хочет, чтобы РФ проиграла войну": какая опасность подстерегает Украину из-за КНР

    11:18Украина
    "Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

    "Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

    10:24Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Сильное похолодание идет в Украину: где влупит +10 и будут лить дожди

    Сильное похолодание идет в Украину: где влупит +10 и будут лить дожди

    Как быстро убрать запах в туалете: гениальный и очень простой способ

    Как быстро убрать запах в туалете: гениальный и очень простой способ

    Возле ЧАЭС ученые сделали удивительное открытие: что нашли в озерах и реках

    Возле ЧАЭС ученые сделали удивительное открытие: что нашли в озерах и реках

    Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

    Свет в конце тоннеля: какие ТОП-4 знака зодиака на пороге большого прорыва

    Свет в конце тоннеля: какие ТОП-4 знака зодиака на пороге большого прорыва

    Последние новости

    12:35

    Диалог возможен только втроем: когда состоится встреча Зеленского и Путина

    12:23

    Российского ведущего выгнали из самолета за пьяный дебош

    12:08

    Китайский гороскоп на завтра 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

    12:01

    Поздравления с Медовым Спасом - прозой, в стихах и в картинках

    11:52

    "Надо сменить режим в РФ": Зеленский вышел с серьезным заявлением

    США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
    11:47

    Паспорт с рекордом: как выглядит самая длинная и странная фамилия в Украине

    11:44

    1 августа начинается Успенский пост: что можно и нельзя делать в этот день

    11:38

    София Ротару показала разбитый дом в Киеве после ночного удара - детали

    11:18

    "Китай не хочет, чтобы РФ проиграла войну": какая опасность подстерегает Украину из-за КНР

    Реклама
    10:24

    "Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

    10:21

    "Не совсем адекватная, но живая": РФ разрушила квартиру известной ведущей

    10:19

    Было попадание 5 ракет, одна - в дом: какой город стал основной целью удара РФВидео

    09:53

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 июля (обновляется)

    09:46

    РФ обрушила на Украину более 300 дронов и 8 ракет: ранено рекордное число детейФотоВидео

    09:39

    Под прицелом – важный радиозавод: дроны атаковали российскую Пензу

    09:29

    Гороскоп на завтра 1 августа: Тельцам - тревожные события, Стрельцам - большая удача

    09:10

    "Людей выбрасывало из окон": новые подробности ракетного удара РФ по КиевуВидео

    08:58

    "Давно хотела": Элина Свитолина приняла важное решение

    08:51

    "Следи за словами": Трамп ответил Медведеву после его угроз США войной

    08:44

    Зачем Путин массированно ударил по гражданским в Киеве: дочь Келлога назвала причинуФото

    Реклама
    08:37

    "Заглушать шум у себя в голове": Козловский впервые рассказал о психическом расстройстве

    08:23

    Украинские военные выбили россиян под Покровском – ISW

    08:23

    Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

    08:10

    Как Путинский режим разрушает все в мире?мнение

    07:34

    РФ ударила прямой наводкой в 9-этажку: в Киеве растет число жертв и пострадавшихФотоВидео

    07:10

    Чем отличаются 2 девушки: ответ нужно найти за 19 секунд

    06:35

    В Киеве - "прилет" в жилой дом: сложился целый подъезд, под завалами людиФотоВидео

    06:10

    Враг начал бояться: что нужно Украине для атак по РФмнение

    06:00

    С одинаковыми прическами: Настя Каменских засветилась с мамой

    05:55

    Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти букву P

    05:30

    Переломный момент и новая дорога: 5 знаков зодиака почувствуют перемены 31 июля

    04:56

    Давление Трампа может перейти на Киев, а не Москву: дипломат объяснил почему

    04:15

    Гороскоп на август 2025 для Тельцов: Венера принесет романтику, Уран – новые деньгиВидео

    03:34

    Проблемы возникнут из ниоткуда: трех знаков зодиака ждут трудные времена

    03:00

    Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком, пьющего воду, за 49 с

    02:52

    РФ может прекратить огонь: появился неожиданный прогноз по срокам перемирия

    02:31

    Популярная украинская певица объявила о беременности

    02:15

    Сильнейшая энергия сердца: 4 даты рождения, которые излучают свет и тепло

    02:10

    Отбили прорывы на пяти направлениях: в Генштабе рассказали, где враг планировал прорыв

    01:52

    Даже 15 лет спустя: Елена Мозговая призналась, как переживает смерть отца

    Реклама
    01:30

    Миссия выполнима: 63-летний Том Круз подтвердил роман с 37-летней красоткой

    00:22

    Что означает саранча в доме: народные приметы дают неожиданный ответ

    30 июля, среда
    23:30

    Киев в огне, летят "табуны" Шахедов: жуткие последствия атаки на столицуФотоВидео

    23:30

    Где спрятан кот: только люди с навыками детектива угадают за 24 секунды

    22:57

    В США предложили новую схему поставок оружия Украине за счет союзников – WSJ

    22:54

    Россия и Китай готовят совместные маневры: эксперт рассказал, чего стоит ожидать

    22:00

    Как ухаживать за арбузом: секрет быстрого созревания даже в северных регионах

    21:47

    Молчунья Анастасия Стоцкая срочно покинула РФ - что произошло

    21:27

    "Учебки" на полигонах может не стать: Сырский анонсировал важные изменения

    21:22

    "Давление может сработать": Зеленский согласовал принципы соглашений с США по оружию

    Новости Украины
    Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
    Рецепты
    Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Экономика
    Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Новости шоу бизнеса
    ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять