"Быстро приближает Путина к цели": CNN предупредил об угрозе падения трех городов

Кратко:
- Россияне уже вошли в село Родинское и находятся на окраине Белецкого
- Киев столкнулся с серьёзной проблемой в городе Константиновка
Российские оккупанты на востоке Украины используют серию небольших успехов и вкладывает значительные ресурсы в летнее наступление, которое рискует изменить контроль над линией фронта, пишет CNN.
"В течение четырёх дней, освещая события в деревнях за Константиновкой и Покровском, CNN наблюдал за быстрой сменой контроля над территорией. Российские беспилотники смогли глубоко проникнуть в районы, которые киевские силы когда-то считали оазисами спокойствия, и войскам с трудом удавалось найти личный состав и ресурсы, чтобы остановить упорное наступление противника", - пишет издание.видео дня
Один из командиров описал CNN "очень плохой сценарий", при котором войска в соседнем с Покровском городе Мирноградского района рискуют оказаться "в окружении". Он добавил, что россияне уже вошли в соседнее село Родинское и находятся на окраине Белецкого, ставя под угрозу снабжение украинских войск в Покровске. Эти оценки подтвердили во вторник CNN украинский полицейский и другой украинский военнослужащий.
"Командир заявил, что они опасаются вероятной осады, подобной той, что была в Авдеевке и Угледаре в прошлом году, где "мы держались до последнего и в результате потеряли и города, и людей", - пишет издание.
Ещё более опасным для Украины является то, что недавний прогресс россиян оказался для них стратегически выгодным, создав угрозу окружения Покровска, Константиновки и Купянска на севере. Падение этих трёх городов создаст для Киева три отдельных кризиса, отмечает CNN.
Во-первых, это городские районы, из которых Украина защищает оставшуюся часть Донецкой области, которую она контролирует, без чего её войскам не хватает мест для укрытия и снабжения.
Во-вторых, их потеря в пользу Москвы освободит значительное количество российских сил для мощного наступления на Краматорск и Славянск - крупнейшие города Донецкой области, всё ещё находящиеся под контролем Украины.
В-третьих, эта потеря оставит киевские силы беззащитными, вынуждая оборонять преимущественно открытые сельскохозяйственные угодья (с небольшим количеством городов на пути) между Донецкой областью и её ключевым городом Днепром.
Темпы наступления армии РФ были замечены CNN во вторник в городе Доброполье на востоке.
"Один из сотрудников полиции выразил удивление быстрым ослаблением украинского контроля и сообщил CNN, что движение гражданских автобусов в город было внезапно прекращено в понедельник из-за ситуации с безопасностью… В субботу местные власти рекомендовали родителям самостоятельно эвакуировать своих детей. Однако ко вторнику они уже вывозили детей и жителей десятками", - говорится в сообщени.
Киев также столкнулся с серьёзной проблемой в городе Константиновка. Василий, командир 93-й механизированной бригады, рассказал, что ему не присылали новых сотрудников восемь месяцев, и он был вынужден пополнять запасы на передовых позициях, где находились всего два человека, с помощью дронов, доставляя туда продовольствие, воду и боеприпасы.
На Харьковском направлении, в районе Купянска, российские войска прорвались через северную часть города, захватив село Радковка. Украинский источник в городе охарактеризовал ситуацию как "очень быстро меняющуюся", а российские аналитики заявили, что их войска находятся на окраине города, пишет CNN.
"Прогресс российского продвижения больше не постепенный, а меняет характер конфликта и быстро приближает Путина к некоторым из его целей", - подытоживает издание.
Ситуация на фронте - последние новости
Накануне Главред писал, что ситуация возле Покровска тяжелая уже не первый год. Говорить о том, что страна-агрессор Россия может захватить город в ближайшее время или до конца осени - не стоит.
Напомним, российские оккупанты продолжают накапливать силы на Покровском направлении. Силы обороны успешно сдерживают натиск врага и уничтожают превосходящие силы противника.
Недавно СМИ писали, что украинские военные могут оказаться в окружении под Покровском и Мирноградом, поскольку наступление армии РФ стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья, а оккупанты стремятся перерезать главную дорогу снабжения Сил обороны.
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Об источнике: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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