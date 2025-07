Украинские военные выбили россиян под Покровском – ISW

Кратко:

Украинские военные продолжают успешное наступление на Покровском направлении с продвижением в нескольких ключевых районах. В то же время противник предпринимает попытки контратак, изменяя тактику и активизируя свои действия. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Согласно отчету, геолокационные данные свидетельствуют о том, что украинские силы недавно достигли прогресса в северной части Лисовки, расположенной к юго-востоку от Покровска. Кроме того, позиции держатся во Владимировке, где украинские защитники смогли отразить штурмы на окраинах Шахова.

Российские военные, по данным пропагандистских источников, пытались продвинуться в центральных и восточных частях Заповедного и даже заявляли о возможном вхождении в Родинское, расположенное севернее Покровска. Однако эти данные нуждаются в проверке.

Представитель украинского подразделения беспилотников рассказал об изменении тактики российских сил: захватчики формируют небольшие группы, используют мотоциклы, в том числе с колясками, для логистических целей и для маневрирования в штурмовых операциях. Эта стратегия напоминает их действия при захвате Селидового раньше, когда россияне применяли малые группы для поиска слабых мест в обороне.

Несмотря на попытки врага активизировать свои операции, украинские войска демонстрируют сильное сопротивление. По словам Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками ВСУ, российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в Покровск, но была успешно остановлена.

Накануне Главред писал, что ситуация возле Покровска тяжелая уже не первый год. Говорить о том, что страна-агрессор Россия может захватить город в ближайшее время или до конца осени - не стоит.

Напомним, российские оккупанты продолжают накапливать силы на Покровском направлении. Силы обороны успешно сдерживают натиск врага и уничтожают превосходящие силы противника.

Недавно СМИ писали, что украинские военные могут оказаться в окружении под Покровском и Мирноградом, поскольку наступление армии РФ стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья, а оккупанты стремятся перерезать главную дорогу снабжения Сил обороны.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.