Ракета оборвала жизни целой семьи: погибла воспитательница с сыновьями и братом

Что известно:
- От атаки по девятиэтажке погибла воспитательница Иванковичевского лицея Наталья Гаевая
- Вместе с ней погибли ее два сына (22 и 17 лет) и родной брат
- В семье остались муж погибшей и малолетний сын
В четверг, 31 июля, в результате российского ракетного удара по девятиэтажке в Святошинском районе Киева погибла воспитательница Иванковичевского лицея Наталья Гаевая. Вместе с ней российская ракета унесла жизни двух сыновей, а также родного брата. Об этом сообщил отдел гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета.
Мать Натальи Екатерина чудом выжила во время атаки РФ в Киеве. Вместе с младшим сыном она находилась в квартире на первом этаже, когда туда попала российская ракета. Их спасли соседи.
"Сын и дочь, два внука (под завалами - Главред). Ну я не слышала ничего, этого взрыва. Вскочила с горячки, в квартире темно, сын кричит. Сын остался жив и я. Четверо нет. Глянула - бетон завален, ничего больше не увидела", - со слезами на глазах поделилась женщина.
Под завалами оказалась дочь Екатерины, сын и двое внуков. Женщина не теряла надежды и до последнего верила в спасение родных, но, к сожалению, чуда не произошло.
"На всех жду. Там дочь, сын и два внука. Это для меня трагедия. Лучше бы я там была, а дети живы", - сказала Екатерина.
Екатерина ждет известия о родных, которые оказались под завалами:
После длительных поисково-спасательных работ под завалами были обнаружены тела Натальи, ее 22-летнего и 17-летнего сыновей, а также родного брата.
"С глубокой скорбью сообщаем, что в результате ракетной атаки на Киев 31.07.2025 года под завалами многоквартирного дома в Киеве погибла наша коллега, воспитательница Иванковичевского лицея Гаевая Наталья Анатольевна (47 лет) и ее два сына 22 и 17 лет и родной брат", - говорится в сообщении отдела гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета.
В семье остались муж погибшей и малолетний сын, которые теперь столкнулись не только с необъятным горем и с тяжелым испытанием потери сразу нескольких близких людей.
В Киеве завершили спасательную операцию
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на 31 июля погиб 31 человек, среди них - пятеро детей. Самой младшей жертве было всего два года.
Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы в пострадавших районах столицы. Всего в результате атаки ранены 159 человек, среди которых 16 детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
"Опять такой подлый удар России показывает, что необходимы дополнительное давление на Москву и санкции. Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее - бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал. Я благодарю всех, кто поддержал наших людей. Мы ценим то, что Президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию", - подчеркнул Зеленский.
Российский удар по Киеву 31 июля - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российская армия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по столице Украины. Одной из целей оккупантов стала жилая многоэтажка в одном из районов Киева, где ракета попала прямо в подъезд девятиэтажного дома. Десятки жильцов погибли и получили травмы.
Среди пострадавших - молодая девушка по имени Вероника. Во время взрыва ее буквально выбросило с девятого этажа. Несмотря на падение с такой высоты, девушка выжила. Она получила многочисленные травмы, однако была в сознании и сумела дождаться помощи.
К сожалению, атака унесла жизнь шестилетнего мальчика по имени Матвей. Ребенка удалось достать из-под завалов и в течение двух часов врачи пытались его реанимировать. Впрочем, спасти Матвея не удалось.
Кроме этого, во время ракетного удара России по Киеву погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук. Вражеская ракета попала в ее многоэтажку в Святошинском районе. Женщина была дома вместе с отцом.
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Об источнике: Отдел гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета
Отдел гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета - это структурное подразделение местной администрации, которое отвечает за организацию и координацию социально-культурных, образовательных, медицинских и социальных программ в громаде. Основные функции отдела включают поддержку образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, а также содействие развитию спорта, молодежной политики и волонтерских инициатив.
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