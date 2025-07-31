София Ротару показала разбитый дом в Киеве после ночного удара - детали

София Ротару сделала исключение.

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София Ротару - реакция на обстрел Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

София Ротару показала последствия обстрела столицы

Что она написала

Украинская известная певица София Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину и сейчас живет под Киевом, отреагировала на обстрел столицы в ночь на 31 июля.

На своей странице в соцсетях Ротару опубликовала снимок разрушенного дома в Святошинском районе Киева.

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"Киев…", - написала певица и оставила эмоджи в виде разбитого сердца.

Обстрел Киева 31 июля / фото: скрин instagram.com, София Ротару

Приблизительно в пять часов утра в этом доме людей, которые еще спали, буквально выбрасывало из окон в последствии удара российской ракеты.

Спасатели продолжают разбирать завалы, уже известно о 6 погибших и более 50 пострадавших.

Последствия удара по Киеву / Фото: ГосЧС

Позиция Софии Ротару

София Ротару редко появляется в соцсетях, лишь иногда реагирует на массированные обстрелы Украины со стороны страны-террориста РФ. На публике артистка не появляется, также она ведет затворнический способ жизни. Поговаривали, что Ротару переехала жить в Италию, но Аурика Ротару утверждает, что знаменитость живет под Киевом.

София Ротару / инфографика: Главред

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Гордон показал архивный снимок с певицей Софией Ротару. На черно-белом фото журналист стоял под руку с певицей, которая поразила прической, оказывается, тогда Ротару носила короткие волосы с начесом и выглядела иначе.

А также София Ротару ранее угощала артистов страны-террориста РФ жаренной картошкой. Как рассказал российский продюсер Сергей Лавров пропагандистским росСМИ, певица готовила не только простые угощения, но и наливала виски.

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О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





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