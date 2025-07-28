"Не отсюда": всплыла скандальная история с Софией Ротару

Андрей Макаревич высказал свое мнение.

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София Ротару - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

Андрей Макаревич раскритиковал, как Ротару исполнила его песню

Почему этот хит не достался Алле Пугачевой

Российский певец Андрей Макаревич, который осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехал из страны-оккупанта жить в Израиль, рассказал, как относится к певице Софии Ротару.

В интервью на YouTube-канале "И грянул грэм" он поделился своим видением о том, как Ротару спела его песню "Костер" в фильме "Душа".

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"Тогда мне не все нравилось в Софии Михайловне, просто потому, что она из другого жанра артистка. На ее месте должна была быть Алла Борисовна Пугачева – я был абсолютно уверен, что она это споет блестяще!" – сказал Макаревич.

София Ротару редко появляется в соцсетях / фото: instagram.com, София Ротару

Также певец добавил, что Пугачевой не удалось спеть песни в фильме, ведь его снимал ее бывший муж режиссер Александр Стефанович, и он хотел отомстить Примадонне.

"Я говорил ему, что Ротару "не отсюда". Но спела Ротару. Она старалась", - подчеркнул Макаревич.

Максим Галкин и Алла Пугачева обустроились в Израиле / фото: instagram.com, Максим Галкин

Напомним, София Ротару много лет жила и работала в стране-террористе РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину и сейчас живет в своем доме под Киевом.

София Ротару / инфографика: Главред

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Гордон показал архивный снимок с певицей Софией Ротару. На черно-белом фото журналист стоял под руку с певицей, которая поразила прической, оказывается, тогда Ротару носила короткие волосы с начесом и выглядела иначе.

А также София Ротару ранее угощала артистов страны-террориста РФ жаренной картошкой. Как рассказал российский продюсер Сергей Лавров пропагандистским росСМИ, певица готовила не только простые угощения, но и наливала виски.

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О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





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