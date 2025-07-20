Фанатка Ротару и Огневич в слезах: как звезды отреагировали на победу Усика

Триумф Александра Усика в боксерском поединке против Даниэля Дюбуа стал победой для всех украинцев.

https://glavred.info/starnews/fanatka-rotaru-i-ognevich-v-slezah-kak-zvezdy-otreagirovali-na-pobedu-usika-10682990.html Ссылка скопирована

Бой Усик Дюбуа - реакция звезд на победу Усика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

В ночь на 20 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся исторический бой: украинский боксер Александр Усик вышел на ринг против британского спортсмена Даниэля Дюбуа чтобы защитить свой титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В пятом раунде украинский казак одержал безоговорочную победу.

За поединком Усик-Дюбуа следила вся Украина. Главред собрал реакции украинских звезд на триумф Александра Усика.

"Александр Усик! Наш троекратный абсолютный чемпион мира по боксу! Гордость!" - написала певица Наталья Могилевская.

видео дня

Бой Усик Дюбуа - реакция звезд на победу Усика / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

За поединком следил Виталий Козловский. В своем блоге певец написал: "Усик против Дюбуа. Поздравляем с победой нашего чемпиона! Уже в который раз показал Александр, что усердие приводит к победам! Слава Украине!".

Бой Усик Дюбуа - реакция звезд на победу Усика / instagram.com/vkozlovsky_music

Надя Дорофеева смотрела бой между Усиком и Дюбуа вживую: перед поединком певица исполнила на ринге гимн Украины. На своей странице в Instagram после победы украинского боксера она написала: "Наш. Господи, как мы гордимся".

Бой Усик Дюбуа - реакция звезд на победу Усика / instagram.com/nadyadorofeeva

Неожиданно поклонницей бокса и Александра Усика оказалась украинская певица София Ротару. Она также поздравила нашего чемпиона с победой.

Бой Усик Дюбуа - реакция звезд на победу Усика / instagram.com/sofiarotaru.official

Своей эмоциональной реакцией также поделилась ведущая и актриса Лилия Ребрик: "Еще одно доказательство: украинцы непобедимы! Слава чемпиону! Слава Украине".

Бой Усик Дюбуа - реакция звезд на победу Усика / instagram.com/liliia.rebrik

Наталку Денисенко помимо победы Александра Усика растрогали его трепетные отношения с женой Екатериной, которая поддерживала боксера. "Любовь, которая вдохновляет. Эта семья делает украинцев счастливыми! С победой, Чемпион! С победой всех нас!" - написала актриса.

Бой Усик Дюбуа - реакция звезд на победу Усика / instagram.com/natalka_denisenko

Григорий и Кристина Решетники также не остались в стороне от триумфа украинского боксера. "Александр Усик! Наш Непобедимый Чемпион! Украинец побеждает сейчас, а Украина обязательно победит всех врагов! Самые искренние поздравления! Наша гордость!" - написали они.

Бой Усик Дюбуа - реакция звезд на победу Усика / instagram.com/grisha_reshetnik

Теннисистка Элина Свитолина, которая также прославляет Украину на мировой спортивной арене, выразила солидарность с Александром Усиком.

Бой Усик Дюбуа - реакция звезд на победу Усика / instagram.com/elisvitolina

Победе Александра Усика в бою против Даниэля Дюбуа в своем блоге в Instagram также порадовался Алексей Positiff Завгородний.

Бой Усик Дюбуа - реакция звезд на победу Усика / instagram.com/positiff

Злата Огневич призналась, что победа Усика довела ее до слез: "Ура! Плачу! Нокаут! Усик побеждает. Гордимся".

Бой Усик Дюбуа - реакция звезд на победу Усика / instagram.com/zlata.ognevich

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что звезда сериала "Поймать Кайдаша", актер Григорий Бакланов, закрутил роман после развода. С первой женой, актрисой Анасатсией Цимбалару, он расстался весной 2024 года.

Также муж украинской теннисистки Элины Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис, поделился домашним кадром со спортсменкой и их общей дочерью Скай.

Читайте также:

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред