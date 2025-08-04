Минус один ЗРК С-300: в Генштабе похвастались точным ударом по оккупантам

ВСУ ослабляют способность врага к ведению боевых действий.

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Ликвидация ЗРК С-30О / коллаж: Главред, фото: Википедия, Генштаб ВСУ

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Украинские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 россиян

Это произошло на временно оккупированной территории Запорожской области

Данная операция снизит огневые возможности врага

Силы обороны Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс С-300 на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что 2 августа Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате операции был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300.

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Уничтожен ЗРК С-300 / фото: Генштаб ВСУ

"Ликвидация этой цели существенно снижает огневые способности врага на большие расстояния и уменьшает его способность обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру региона", - говорится в сообщении.

В Генштабе также добавили, что этот удар в очередной раз подтверждает эффективность и точность украинских подразделений в выявлении и поражении критически важных объектов противника, в том числе и на временно оккупированных территориях.

"Силы обороны Украины продолжают планомерное уничтожение ключевых элементов военного потенциала России, что ослабляет способность врага к ведению боевых действий, удержанию незаконно захваченных территорий и обеспечению оккупации", - подытожили там.

ЗРК С-300 / Инфографика: Главред

Удар по аэродрому россиян в Крыму

Стоит заметить, что 4 августа СБУ провела успешную спецоперацию на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Там удалось поразить 5 истребителей РФ, один из которых уничтожен полностью.

Данная операция направлена на то, чтобы ослабить возможности страны-агрессора вести войну.

Удары ВСУ по россиянам - что известно

Как сообщал Главред, Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющим Сил обороны нанесли успешный удар по базе ГСМ аэропорта "Сочи". Вследствие атаки пострадал топливно-заправочный комплекс аэропорта.

В ночь на 2 августа украинские силы осуществили ряд удачных ударов по объектам российской нефтеперерабатывающей и оборонной промышленности.

Кроме того, Силы обороны Украины освободили приграничное село Кондратовка в Сумской области, которое ранее было оккупировано российскими войсками.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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