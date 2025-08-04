Огонь осветил небо: ВСУ ударили по топливному комплексу аэропорта "Сочи"

Что сообщили в Генштабе:
- Топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи" потерпел поражение
- Силы обороны подрывают военно-экономический потенциал РФ
Вчера, 3 августа, Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющим Сил обороны нанесли успешный удар по базе ГСМ аэропорта "Сочи".
Об этом сообщил Генштаб ВСУ. В результате атаки пострадал топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", что в Краснодарском крае. На территории объекта поднялся сильный пожар.
В Генштабе добавили, что во время атаки на российском аэродроме размещалась армейская авиация российских захватчиков, хотя этот аэропорт считается гражданским.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал врага и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины", - говорится в сообщении.
Атаки дронов на Россию - последние новости
Ранее под удар дронов попали объекты транспортно-энергетической сферы РФ. Как писали OSINT-аналитики, это уже 11 или 12 удар по железнодорожным развязкам россиян.
Накануне стало известно, что в ночь на 3 августа несколько городов страны-агрессора России оказались под атакой неизвестных дронов. В частности, взрывы раздавались в Воронеже и Сочи
Напомним, Главред писал, что в ночь на 2 августа Служба безопасности Украины осуществила атаку беспилотниками по военному аэродрому "Приморско-Ахтарск", который расположен в Краснодарском крае РФ.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
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