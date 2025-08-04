Огонь осветил небо: ВСУ ударили по топливному комплексу аэропорта "Сочи"

Украинские дроны поразили базу с целью прекращения вооруженной агрессии РФ.

https://glavred.info/world/ogon-osvetil-nebo-vsu-udarili-po-toplivnomu-kompleksu-aeroporta-sochi-10687052.html Ссылка скопирована

После атаки в небо поднялся яркий огонь / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, Генштаб ВСУ

Что сообщили в Генштабе:

Топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи" потерпел поражение

Силы обороны подрывают военно-экономический потенциал РФ

Вчера, 3 августа, Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющим Сил обороны нанесли успешный удар по базе ГСМ аэропорта "Сочи".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. В результате атаки пострадал топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", что в Краснодарском крае. На территории объекта поднялся сильный пожар.

видео дня

В Генштабе добавили, что во время атаки на российском аэродроме размещалась армейская авиация российских захватчиков, хотя этот аэропорт считается гражданским.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал врага и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Ранее под удар дронов попали объекты транспортно-энергетической сферы РФ. Как писали OSINT-аналитики, это уже 11 или 12 удар по железнодорожным развязкам россиян.

Накануне стало известно, что в ночь на 3 августа несколько городов страны-агрессора России оказались под атакой неизвестных дронов. В частности, взрывы раздавались в Воронеже и Сочи

Напомним, Главред писал, что в ночь на 2 августа Служба безопасности Украины осуществила атаку беспилотниками по военному аэродрому "Приморско-Ахтарск", который расположен в Краснодарском крае РФ.

Больше новостей:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред