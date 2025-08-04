Дроны атаковали в РФ важный объект: что было под прицелом

Пожар вспыхнул на железнодорожной станции "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области.

https://glavred.info/war/drony-atakovali-v-rf-vazhnyy-obekt-chto-bylo-pod-pricelom-10686935.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали город Фролово в РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Взрывы прогремели над городами Михайловка и Фролово

Вспыхнул пожар на станции "Арчеда"

Были закрыты аэропорты Волгограда и Тамбова

В ночь на 4 августа в Волгоградской области России прогремели взрывы. Род удар дронов попали объекты транспортно-энергетической сферы. Как пишут OSINT-аналитики, это уже 11 или 12 удар по железнодорожным развязкам россиян.

Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, пожар вспыхнул на железнодорожной станции "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области. Также взрыв был слышен над городом Михайловка.

видео дня

В Росавиации сообщили, что закрыты аэропорты Волгограда и Тамбова.

Железнодорожная станция "Арчеда" играет важную роль в военной логистике России. Именно через этот узел поставляются ресурсы и техника для поддержки военных операций.

"Силы обороны продолжают уничтожать стратегическую инфраструктуру россиян. На этот раз был атакован важный железнодорожный узел во Фролово, Волгоградской области. Это уже 11 или 12 удар по их железнодорожным развязкам", - пишет Telegram-канал Exilenova+.

Позже губернатор Волгоградской области подтвердил пожар на станции "Арчеда" после атаки БПЛА.

"Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет", - заявил он.

Фото: t.me/exilenova_plus

Фото: t.me/exilenova_plus

По словам российского чиновника, в Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения р.п. Иловля и близлежащих населенных пунктов.

"Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", — написал он.

Смотрите видео - Атака дронов на Волгоградскую область:

По данным СМИ, в результате атаки БПЛА вспыхнули релейные шкафы, что привело к обесточиванию участка железной дороги в Волгоградской области.

Смотрите видео - Последствия атаки дронов на Волгоградскую область:

Атаки дронов и взрывы в России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 2 августа Служба безопасности Украины осуществила атаку беспилотниками по военному аэродрому "Приморско-Ахтарск", который расположен в Краснодарском крае РФ. Первой мишенью стали объекты на территории этого аэродрома, откуда враг запускает ударные беспилотники "Шахед" по Украине. Повреждены места хранения и стартовые площадки дронов.

26 июля в Ставрополе прогремели взрывы. Беспилотники атаковали местный радиозавод "Сигнал" в Ставрополе. Этот завод является одним из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса на юге страны-агрессора РФ.

В поселке Каменоломни Ростовской области страны-агрессора России в ночь на понедельник, 21 июля, беспилотники повредили железнодорожную станцию, которая является крупным железнодорожным узлом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред