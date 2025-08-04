"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

Девушка осторожна в своих заявлениях, но при этом откровенно выражает отношение к войне в Украине.

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Внебрачная дочь Путина перестала молчать / Коллаж: Главред, фото: t.me/BILD_Russian, скриншот

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Внебрачная дочь Путина выступила против войны в Украине

Девушка утверждает, что не поддерживает связи с семьей

Елизавета намекнула, что отец разрушил ей жизнь

Елизавета Кривоногих, которая считается вероятной внебрачной дочерью кремлевского диктатора Владимира Путина, заявила, что выступает против войны страны-агрессора России против Украины.

Об этом заявил журналист Ростислав Мурзагулов на своем YouTube-канале. Он заявил, что переписывался с девушкой. Журналист пытался выбить из девушки признание, относительно ее отца и намекнул, что она может повлиять на ситуацию в Украине.

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"Там действительно происходят страшные вещи, которые мне не нравятся ни в каком ключе", - ответила она.

При этом девушка добавила, что нет никаких родственных связей, которые бы помогли ей повлиять на ситуацию. В то же время издание BILD отметило, что в последнее время девушка начала показывать свою жизнь на публику.

"Так замечательно снова показать миру свое лицо. Это ежедневно напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою", - писала она, при этом не указывая имя Путина.

Но после того, как вероятной дочерью Путина снова заинтересовались журналисты, она закрыла свой профиль в Instagram и избегает вопросов СМИ о страданиях людей в этой войне.

Закрытая страница внебрачной дочери Владимира Путина / фото: скриншот

Владимир Путин - последние новости по теме

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что состояние здоровья российского диктатора Владимира Путина хуже, чем устойчивость его политической системы.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп не исключает варианта, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могут состояться в течение десяти дней до завершения "дедлайна" по урегулированию войны в Украине.

Напомним, Главред писал, что лидер РФ Владимир Путин в очередной раз заявил о запуске серийного производства ракетного комплекса средней дальности под названием "Орешник". В то же время российский диктатор замалчивает неудачные испытания этого ракетного комплекса.

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Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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