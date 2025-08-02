Преемник Путина: Буданов объяснил, что будет в РФ после смены власти

В Москве заранее готовятся к вероятной смене лидера, хотя конкретные кандидатуры со временем могут меняться.

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Кирилл Буданов не исключает смену власти в Кремле / коллаж: Главред, фото: скриншот

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Замена Путина не повлияет на общий курс страны-агрессора

Здоровье Путина действительно хуже, чем прочность РФ

Состояние здоровья российского диктатора Владимира Путина хуже, чем устойчивость его политической системы, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Как подчеркнул он в интервью Наталье Мосейчук, центральная власть в России устроена таким образом, что замена Путина не повлияет на общий курс страны-агрессора.

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"Их система достаточно устойчива. Здоровье Путина действительно хуже, чем прочность той системы, которую он создал. Но даже если он уйдёт, структура останется прежней. Его преемник продолжит действовать в тех же рамках — как минимум", — подчеркнул глава ГУР.

При этом он в Москве заранее готовятся к вероятной смене лидера, хотя конкретные кандидатуры со временем могут меняться.

"Они действительно периодически пересматривают фигуру преемника — это зависит от событий. Но сама концепция смены власти уже давно проработана. Даже если преемник появится прямо сейчас, он ничего кардинально не изменит. Всё продолжит идти по заложенному сценарию", — говорит глава военной разведки.

В качестве примера он привёл Северную Корею, где тоталитарный режим сохраняется с 1950-х годов именно благодаря заранее подготовленной передаче власти. Аналогичный подход прослеживается и в России.

"В стране сформировался целый пласт людей, родившихся и выросших при Путине. Для них нет другой реальности — они не знают, что может быть иначе. Поэтому, к сожалению, система в России укрепилась и функционирует независимо от конкретной фигуры у власти", — добавил Буданов.

Кто может занять место Путина: мнение эксперта

В интервью изданию Главред политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и глава Института свободной России Александр Морозов ранее высказал своё мнение о том, кто из окружения Владимира Путина может рассматриваться как его возможный преемник.

По словам Морозова, хотя выбор может пасть на разных кандидатов, среди них есть несколько более вероятных фигур.

Среди них — Денис Мантуров, который, несмотря на возраст, пользуется значительным влиянием и, похоже, находится в числе приближённых к Путину. Он вполне может вписаться в роль преемника. Также часто упоминается Антон Алиханов — бывший губернатор Калининградской области, ныне работающий в правительстве РФ, отметил эксперт.

Морозов также указал, что в качестве возможного преемника иногда называют Дмитрия Патрушева, сына секретаря Совбеза, который в настоящее время возглавляет Россельхозбанк. По его словам, такой сценарий вызывает определённую настороженность, но полностью исключать его нельзя.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин внезапно заговорил о своем преемнике. Он даже уточнил, что борьба может быть между несколькими кандидатами.

Как писал Главред, тема преемника была табуирована в российской политике довольно давно, а предыдущие президентские выборы (март 2024), казалось, поставили точку в этом вопросе. Правда, в России сложилась ситуация при которой табу на преемника не мешало элитам фактически жить в логике транзита власти.

Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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