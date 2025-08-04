Переговоры Зеленского, Трампа и Путина возможны: посол указал на нюанс

Одна из стран уже проводит подготовку к потенциальным переговорам на уровне лидеров.

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Потенциальное место встречи лидеров готово / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Джелял:

Турция может стать посредницей в переговорах Украины и РФ на уровне лидеров

На пути встречи на высшем уровне стоит Россия

Турция готова гарантировать безопасность Путину во время переговоров

Украина считает, что именно Турция является лучшей страной-посредницей для организации переговоров с участием президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Однако, как сообщил в интервью РБК-Украина посол Украины в Анкаре Нариман Джелял, на пути переговоров становится страна-агрессор Россия. В то время как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно продвигает идею проведения встречи на высшем уровне, ключевым барьером остается нежелание РФ провести переговоры хотя бы в телефонном режиме.

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"Наш президент готов к такой встрече давно. Президент США также демонстрировал открытость. Но Россия не хочет. Она настаивает, что сначала должны работать экспертные группы, и только если увидит для себя выгодную перспективу, тогда будет говорить о перемирии", - подчеркнул посол.

Украина, в свою очередь, предлагает объявить перемирие, провести работу переговорных групп, после чего провести встречу лидеров, что не позволит России затягивать процесс и в дальнейшем.

В то же время Турция в любом случае готова гарантировать безопасность кремлевскому диктатору, ведь на нее не распространяются обязательства ордера Международного уголовного суда на его арест.

Возможность прямых переговоров Зеленского и Путина - последние новости

Ранее в МИД Украины заявили, что шансы на встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина растут.

Накануне Валерий Клочок заявил, что вероятность потенциальной встречи президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина низкая из-за отсутствия соответствующих предпосылок.

Напомним, Главред писал, что спикер Владимира Путина Дмитрий Песков выразил сомнения относительно возможных прямых переговоров Зеленского и кремлевского лидера.

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О персоне: Нариман Джелял Нариман Джелял - чрезвычайный и полномочный посл Украины в Турецкой Республике, украинский крымскотатарский политик, преподаватель, политолог и журналист. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (с 2013 года), руководитель информационно-аналитического подразделения, пишет Википедия.

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