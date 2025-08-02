Встреча Зеленского с Путиным: неожиданный прогноз насчет переговоров

Переговоры в Турции показали, что Стамбул - это просто организационная и техническая площадка, считает Валерий Клочок.

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Появился прогноз о встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, сайт Кремля

Важное из заявлений Клочка:

Нет предпосылок или перспектив касательно проведения встречи лидеров

Заявление главы турецкого МИД Фидана - иллюзия

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога Валерий Клочок прокомментировал вероятность потенциальной встречи президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

"На данном этапе я не вижу никаких предпосылок или перспектив касательно проведения такой встречи. Украина в очередной раз пытается показать Трампу, что Киев для прекращения войны готов контактировать с Москвой как на уровне рабочих групп, так и на высшем политическом уровне. А Россия, в свою очередь, занимается лишь спекуляциями", - пишет он в колонке на Главреде.

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По мнению эксперта, предыдущие раунды переговоров в Турции показали, что Стамбул - это просто организационная и техническая площадка.

"Заявление главы турецкого МИД Фидана о "принципиальной договоренности по организации саммита лидеров в Турции" - иллюзия, целью которой является демонстрация того, что Анкара о чем-то договорилась с россиянами", - считает он.

Аналитик отметил, что это является попыткой Турции "сделать хорошую мину при плохой игре" в качестве посредника.

"Достижение принципиального согласия - это риторика ни о чем. Принципиальное согласие появилось еще несколько месяцев назад, а встречу прогнозировали в конце июня. Однако она не состоялась, потому что Путину встреча с Зеленским не нужна. Путин этого не хочет. Путин хотел бы в сентябре встретиться с Трампом во время мероприятий к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Но не факт, что Трамп туда полетит", - добавил Клочок.

Когда Путин сядет за стол переговоров: прогноз эксперта

Полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, всё ещё продолжается, и многие надеются на поворотный момент, который мог бы привести хотя бы к временному прекращению огня, если не к полноценному миру. Такой сценарий в обозримом будущем вполне реалистичен.

Об этом в ходе онлайн-чата в Главреде рассказал российский оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв — единственный, кто в своё время выступил против аннексии Крыма. По его словам, и Москва, и Киев считают, что перелом в конфликте всё ещё возможен.

Напомним, Главред писал, что одним из требований РФ для достижения перемирия остается вывод украинских войск из четырех украинских областей - Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской.

Ранее стало известно, что прекращение огня в Украине до конца года в Европейском Союзе считают невозможным из-за отсутствия соответствующей воли у страны-агрессора России.

Накануне в РФ заявили, что страна-агрессор не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, поскольку якобы "имеет стратегическое преимущество". В то же время проблемой установления "режима тишины" в Кремле считают продолжение военной поддержки Украины со стороны западных стран.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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