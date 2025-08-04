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ВСУ добились успеха на одном из направлений фронта: где удалось продвинуться бойцам

Марина Фурман
4 августа 2025, 09:53
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Армия Путина также имеет продвижение на фронте.
ВГУ, карта
Аналитики рассказали о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, deepstate

Основное:

  • ВСУ имеют успех в Запорожской области
  • Враг продвинулся на трех направлениях фронта

Украинские бойцы имели успех в западной части Запорожской области. Между тем армия российского диктатора Владимира Путина продвинулась на трех отрезках фронта, в частности, на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

На геолокационных кадрах, опубликованных 2 августа, видно, что недавно захватчики продвинулись на восток от Лимана.

видео дня

При этом российские "военкоры" заявили, что украинские бойцы продвинулись в центре села Редкодуб, которое к северу от Лимана.

А вот на Покровском направлении геолокационные кадры свидетельствуют, что РФ имела продвижение возле Новоукраинки, к югу от Покровска. Также российские войска вели наступательные действия вблизи самого Покровска и к северу от города.

Однако российский "военкор" сказал, что ВСУ отбросили российские силы в поселке Владимировка, который к северо-востоку от Покровска.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Кроме этого, аналитики сообщили, что украинские защитники продвинулись в южной части Плавней, что к западу от Орехова Запорожской области.

Один из российских "военкоров" утверждал, что РФ продвинулась в Плавнях и на юге Степногорска. Другой "военкор" говорил, что страна-агрессор якобы захватила Плавни и Каменское.

Третий "военкор" сообщал, что российские войска удерживают позиции в окрестностях Степногорска, хотя Силы обороны Украины действуют в Плавнях и вблизи Каменского.

Удалось ли россиянам захватить Каменское, что в Запорожской области

Днем ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что армия страны-агрессора России не захватила Каменское, что в Запорожской области, а лишь уничтожила позиции ВСУ в середине населенного пункта.

Он объяснил, что этот населенный пункт расположен географически где-то 25-27 км от окраины Запорожья. По состоянию на 3 августа в Каменском был враг. Однако и Силы обороны также находятся в этом населенном пункте. Волошин подчеркнул, что позиции украинских бойцов остаются в городе, сохраняя позиции на северной и северо-восточной окраинах.

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин рассказал, что российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области, а еще район Покровска.

Недавно Главред со ссылкой на материал The Telegraph писал, что армия Путина фактически перерезала ключевую дорогу, которая является жизненно важной артерией для украинской обороны в Покровске.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки, 3 августа, на российско-украинском фронте зафиксировано 153 боевых столкновения. Особенно высокая активность врага наблюдалась на Покровском направлении, где ВСУ отбили 38 штурмовых и наступательных атак.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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война в Украине линия фронта Запорожская область Покровск Институт изучения войны
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