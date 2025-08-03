'ВСУ пришлось отойти': захватили ли россияне город, который в 27 км от Запорожья

Украинские бойцы пытаются восстановить ситуацию на фронте.

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Ситуация в Запорожской области / коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Генштаб ВСУ

Ключевые тезисы:

Оккупанты не захватили Каменское полностью

Враг уничтожил позиции ВСУ в середине населенного пункта

Сейчас ВСУ хотят вернуться и восстановить ситуацию

Армия страны-агрессора России не захватила Каменское, что в Запорожской области, а лишь уничтожила позиции ВСУ в середине населенного пункта. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"Этот населенный пункт действительно он расположен географически где-то 25-27 км от окраины Запорожья. И сегодня в Каменском есть враг. Однако и Силы обороны также есть в этом населенном пункте. Наши позиции остаются в городе, сохраняя позиции на северной и северо-восточной окраинах", - подчеркнул он. видео дня

Спикер отметил, сейчас украинские войска пытаются отбить позиции, утраченные в Каменском.

"В населенном пункте продолжаются восстановительные действия Сил обороны Украины. Мы пытаемся отбить те позиции, которые потеряли, и, будем надеяться, выбьем врага. Ведь Силы обороны довольно мощно пытаются отбить эти позиции. Кроме того, противник и не захватывал полностью Каменское. Просто уничтожил позиции в середине населенного пункта. Поэтому нам пришлось отойти на окраины. А сейчас мы пытаемся восстановить ситуацию на фронте", - добавил Волошин.

По его словам, населенный пункт был разделен на две части.

"Каменское было разделено пополам рекой. На одном берегу была захваченная врагом территория, а на другом берегу были наши позиции. Но враг, нанося удары авиацией и артиллерией, разрушил эти позиции. Нам пришлось выйти на окраины. Сейчас мы хотим вернуться к реке", - подытожил он.

Бои в Запорожской области

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко говорил, что 29 июня в Мелитополь прибыли 15 грузовиков с чеченцами. Их планируют перебросить в Запорожскую область для наступлений.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что на фронте остаются наиболее критическими три направления: Покровское, Лиманское и Новопавловское. Последние дни там фиксируют десятки атак ежесуточно и попытки оккупационных войск страны-агрессора России прорвать украинскую оборону.

Также известно, что российские войска на фронте приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска.

Кроме того, оккупанты пытаются продвинуть нарратив о захвате Часового Яра, однако реальная ситуация на фронте свидетельствует о другом. Город и в дальнейшем остается под контролем украинских защитников.

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О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

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