Эффектная диверсия в Запорожской области: партизаны задержали поставки РФ

Известно, что местные жители и в дальнейшем будут бороться с оккупантами.

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Диверсия партизан / коллаж: Главред, фото: Атеш

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Партизаны устроили диверсию в Запорожской области

Они сожгли релейный шкаф возле населенного пункта Шелковое

Это позволило задержать поставки топлива для армии РФ

Агент партизанского движения Атеш парализовал движение железной дороги, ведущей к временно оккупированному Бердянску в Запорожской области. Об этом партизаны сообщили в своем Telegram-канале.

Известно, что агент движения сжег релейный шкаф возле населенного пункта Шелковое в Запорожской области на отрезке железной дороги, ведущей к временно оккупированному Бердянску.

видео дня

Отмечается, что уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения оккупационных войск на Запорожском направлении.

"Мы выбрали это место не случайно. По этой ветке регулярно перевозятся военные грузы - техника, топливо и личный состав", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что местные будут продолжать бороться с оккупантами.

"Бердянск, как и вся Запорожская область, всегда были и будут украинскими! Местные жители своими действиями доказывают, что будут бороться с оккупантами", - подчеркнули партизаны.

Фото и видео партизанской диверсии:

Диверсии партизан

Стоит заметить, что партизаны уже не впервые устраивают диверсии на важных логистических путях оккупантов. Так, 20 июля партизаны уничтожили релейный шкаф, который управлял движением поездов на железнодорожной ветке под Тулой.

Что важно, именно через этот логистический узел проходят потоки грузов с оборонных заводов РФ в воинские части.

Атеш - что известно

Как сообщал Главред, партизанское движение информировало, что украинским военным удалось уничтожить несколько российских танков на Запорожском направлении благодаря ценной информации, предоставленной одним из солдат России.

Агенты Атеш также говорили, что страна-агрессор Россия во временно оккупированном Севастополе продолжает перемещение остатков флота РФ в Стрелецкой бухте города. Россияне решили, что перемещение может спасти от атак.

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Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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