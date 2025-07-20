В результате диверсии был уничтожен релейный шкаф, отвечавший за управление движением на важном участке железной дороги.

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Партизаны взорвали важный ж/д маршрут оккупантов под Тулой / коллаж: Главред, фото: АТЕШ

Кратко:

Тула является важным логистическим узлом в центральной части РФ

Диверсия нанесла удар по материально-техническому обеспечению РФ

Агент движения "АТЕШ" провел диверсию на железнодорожной ветке под Тулой, уничтожив релейный шкаф, управлявший движением поездов. В результате были нарушены поставки оружия и техники с тульских заводов на фронт. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Тула является важным логистическим узлом в центральной части России. Через неё проходят потоки грузов с оборонных заводов к воинским частям и фронту. Железная дорога обеспечивает связь с Харьковским, Сумским и частично Донецким направлениями.

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В результате диверсии был уничтожен релейный шкаф, отвечавший за управление движением на важном участке железной дороги. Это вызвало серьёзные сбои в движении поездов, особенно в грузовом сообщении, которое обеспечивало доставку боеприпасов, оружия и комплектующих двойного назначения с оборонных предприятий Тулы - таких как КБП, Туламашзавод, патронный и машиностроительный заводы.

Отмечается, что диверсия нанесла удар не только по материально-техническому обеспечению, но и по боевому потенциалу оккупантов на передовой. Помимо прямых логистических последствий, акция вызвала панику и деморализацию среди личного состава противника.

"АТЕШ" заявляет, что и в дальнейшем будет действовать в глубине территорий, контролируемых врагом, подрывая стабильность российского тыла и демонстрируя уязвимость военной машины оккупантов.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, 19 июля руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко говорил, что в российских городах прогремели мощные взрывы. Жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье. На удары жаловались в Дмитрове.

В ночь на 17 июля взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы.

В то же время, также 17 июля, в Тульской области страны-агрессора России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после атаки беспилотников.

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Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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