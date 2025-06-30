Чеченцы будут масштабно наступать на Запорожскую область, их перебрасывают из РФ: детали

Это самый большой отряд чеченцев с 2023 года, который зафиксирован в Мариуполе. Его перебросят в Запорожскую область.

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Чеченцы будут масштабно наступать на Запорожскую область, их перебрасывают из РФ/ коллаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко

Кратко:

В Мариуполь прибыло из России более 15 военных грузовиков с чеченцами

Их планируют переместить в Запорожскую область

Это самый большой отряд чеченцев с 2023 года, который зафиксирован в Мариуполе

Во временно оккупированный Мариуполь в воскресенье, 29 июня, прибыли более 15 грузовиков с чеченцами. Их перебросили из страны-агрессора России.

Об этом сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко. Он отметил, что, согласно имеющейся у него информации, российские оккупанты планируют перебросить новоприбывших чеченцев в Запорожскую область для наступлений.

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"15+ военных грузовиков с чеченцами вчера прибыло в Мариуполь с территории РФ. По информации от наших источников, они должны переместиться в Запорожскую область (район Энергодара/ Мелитополя/ Васильевки) сегодня-завтра на ротацию", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что это самый большой отряд чеченцев с 2023 года, который зафиксирован в Мариуполе.

"Очередное подтверждение максимальной логистической милитаризации города", - добавил он.

Грузовики с чеченцами в Мариуполе/ скрин

Смотрите видео о том, как оккупанты перебрасывают грузовики с чеченцами в Мариуполь:

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками - в ВСУ раскрыли детали. Украина формирует новые мобильные подразделения, которые будут защищать внутренние регионы с помощью дронов-перехватчиков.

Также ранее сообщалось, что ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта - в ISW сообщили детали. Украинские военные имеют продвижение на двух участках фронта. Россияне также пытаются продвигаться, но безуспешно.

Напомним, РФ перебросила 50 000 военных - WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум. Россияне продолжают привозить резервы в Сумскую область.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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