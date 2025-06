ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

Кратко:

Украинские военные продвинулись на двух направлениях на фронте - на севере Сумской области и в районе Часового Яра.

Российские оккупанты также пытаются наступать в нескольких местах, однако им это не удается. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Они написали об этом в своем отчете, проанализировав геолокационные данные.

Также российские военкоры утверждают, что украинские военные контратаковали к югу от Яблоновки и в районе Андреевки.

В то же время россияне пытались продвинуться на нескольких направлениях, однако не достигли успехов, отмечают аналитики ISW.

На Харьковщине российские захватчики продолжили наступательные операции к северу от Харькова в районе Глубокого, а также в направлении Липцы и на северо-восток от Харькова в районе Волчанска. Однако оккупанты не имели никаких подтвержденных успехов.

Также захватчик продолжили свое наступление в Луганской области на Купянском и Лиманском направлениях, а также в районе Боровой. Однако им не удалось продвинуться.

Кроме этого, оккупанты наступали в нескольких местах в Донецкой области - на Северском, а также Торецком и Покровском направлениях, но не достигли успехов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.