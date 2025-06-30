ВСУ пошли на прорыв и продвинулись на 2 направлениях фронта: в ISW сообщили детали

Кратко:
- Украинские военные продвинулись на двух направлениях фронта
- ВСУ имели продвижение на севере Сумской области и в районе Часового Яра
- Российские оккупанты также пытались продвигаться на нескольких участках, но не имели успеха
Украинские военные продвинулись на двух направлениях на фронте - на севере Сумской области и в районе Часового Яра.
Российские оккупанты также пытаются наступать в нескольких местах, однако им это не удается. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Они написали об этом в своем отчете, проанализировав геолокационные данные.
"Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Алексеевки (к северу от города Сумы)... Геолокационные данные, опубликованные 28 и 29 июня, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в центре Часового Яра и к юго-востоку от Белой Горы (к югу от Часового Яра)", - отметили аналитики.
Также российские военкоры утверждают, что украинские военные контратаковали к югу от Яблоновки и в районе Андреевки.
В то же время россияне пытались продвинуться на нескольких направлениях, однако не достигли успехов, отмечают аналитики ISW.
На Харьковщине российские захватчики продолжили наступательные операции к северу от Харькова в районе Глубокого, а также в направлении Липцы и на северо-восток от Харькова в районе Волчанска. Однако оккупанты не имели никаких подтвержденных успехов.
Также захватчик продолжили свое наступление в Луганской области на Купянском и Лиманском направлениях, а также в районе Боровой. Однако им не удалось продвинуться.
Кроме этого, оккупанты наступали в нескольких местах в Донецкой области - на Северском, а также Торецком и Покровском направлениях, но не достигли успехов.
Ситуация на фронте в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками - в ВСУ раскрыли детали. Украина формирует новые мобильные подразделения, которые будут защищать внутренние регионы с помощью дронов-перехватчиков.
Также ранее сообщалось, что Генштаб намекнул на изменения на фронте - к чему готовится агрессор. Украинские войска отбивают многочисленные атаки врага, уничтожая технику и личный состав оккупантов.
Напомним, РФ перебросила 50 000 военных - WSJ заявили о тяжелом положении ВСУ возле Сум. Россияне продолжают привозить резервы в Сумскую область.
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Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
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