Война переросла в новую форму: смогут ли ВС РФ оккупировать Сумы

Количество атак дронами в общинах, где идут боевые действия, выросло вчетверо.

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ВСУ не допустят оккупации Сум / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морськой пехоты

Главные тезисы:

Число обстрелов Сумщины выросло в два раза

Линия боевого столкновения составляет 45 км

Вероятность оккупации Сум исключена

Заместитель председателя Сумской областной военной администрации Владимир Бабич заявил, что армия РФ не сможет оккупировать Сумы несмотря на то, что область сильно страдает от обстрелов, а линия боевого столкновения в регионе сейчас составляет около 45 километров.

В интервью УНИАН Бабич сказал, что российско-украинская война на территории Сумщины перерастает в технологическую с применением дальних средств поражения и смещением акцентов на БПЛА.

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"Количество атак дронами выросло вчетверо, в первую очередь в общинах, где идут боевые действия", — сказал он.

По его словам, регион сильно страдает от обстрелов.

"Если за весь 2024-й год, по данным военного командования, на Сумщине было зафиксировано от 19,4 тысяч обстрелов, то в этом году за неполные шесть месяцев — уже 18,5 тысяч. То есть имеем увеличение фактически в два раза. Управляемых авиабомб на нашу землю с начала года упало около 3,6 тысячи штук — как за весь 2024-й год", — отметил Бабич.

Протяженность линии боевого соприкосновения в Сумском районе сейчас составляет до 45 километров.

"Я, как сумчанин, уверен, что вероятность оккупации Сум, о которой много говорили, исключена. Силы обороны Украины этого не допустят. И я также уверен, что практически у всех горожан такие настроения, люди не поддаются панике", — подчеркнул заместитель председателя Сумской ОВА.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Ситуация в Сумской области

Как писал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что страна-агрессор Россия сосредоточила 50-тысячное войско для наступления в Сумской области. При этом ряд российских пропагандистов утверждают, что оккупанты имеют целью прорыв к Сумам.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак считает, что угроза прямого наступления на Сумы реальна. Российская Федерация уже контролирует почти 250 квадратных километров территории Сумской области, и это очень много. Кроме того, каждый день военное присутствие оккупантов на Сумщине расширяется.

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