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Война переросла в новую форму: смогут ли ВС РФ оккупировать Сумы

Анна Ярославская
30 июня 2025, 09:18
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Количество атак дронами в общинах, где идут боевые действия, выросло вчетверо.
Война переросла в новую форму: смогут ли ВС РФ оккупировать Сумы
ВСУ не допустят оккупации Сум / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морськой пехоты

Главные тезисы:

  • Число обстрелов Сумщины выросло в два раза
  • Линия боевого столкновения составляет 45 км
  • Вероятность оккупации Сум исключена

Заместитель председателя Сумской областной военной администрации Владимир Бабич заявил, что армия РФ не сможет оккупировать Сумы несмотря на то, что область сильно страдает от обстрелов, а линия боевого столкновения в регионе сейчас составляет около 45 километров.

В интервью УНИАН Бабич сказал, что российско-украинская война на территории Сумщины перерастает в технологическую с применением дальних средств поражения и смещением акцентов на БПЛА.

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"Количество атак дронами выросло вчетверо, в первую очередь в общинах, где идут боевые действия", — сказал он.

По его словам, регион сильно страдает от обстрелов.

"Если за весь 2024-й год, по данным военного командования, на Сумщине было зафиксировано от 19,4 тысяч обстрелов, то в этом году за неполные шесть месяцев — уже 18,5 тысяч. То есть имеем увеличение фактически в два раза. Управляемых авиабомб на нашу землю с начала года упало около 3,6 тысячи штук — как за весь 2024-й год", — отметил Бабич.

Протяженность линии боевого соприкосновения в Сумском районе сейчас составляет до 45 километров.

"Я, как сумчанин, уверен, что вероятность оккупации Сум, о которой много говорили, исключена. Силы обороны Украины этого не допустят. И я также уверен, что практически у всех горожан такие настроения, люди не поддаются панике", — подчеркнул заместитель председателя Сумской ОВА.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Ситуация в Сумской области

Как писал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что страна-агрессор Россия сосредоточила 50-тысячное войско для наступления в Сумской области. При этом ряд российских пропагандистов утверждают, что оккупанты имеют целью прорыв к Сумам.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак считает, что угроза прямого наступления на Сумы реальна. Российская Федерация уже контролирует почти 250 квадратных километров территории Сумской области, и это очень много. Кроме того, каждый день военное присутствие оккупантов на Сумщине расширяется.

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