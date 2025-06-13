Россия подошла к Сумам критически близко: есть ли риск блокады города

РФ контролирует почти 250 квадратных километров территории Сумской области, и это очень много.

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Военное присутствие оккупантов на Сумщине расширяется / Коллаж: Главред, фото, Командование объединенных сил, 22 отдельная механизированная бригада, Deep State

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Есть ли угроза прямого наступления на Сумы

Какую цель преследуют оккупанты на Сумщине

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак считает, что угроза прямого наступления на Сумы реальна. Российская Федерация уже контролирует почти 250 квадратных километров территории Сумской области, и это очень много. Кроме того, каждый день военное присутствие оккупантов на Сумщине расширяется.

"Мы должны понимать, что DeepState обновляет свою карту с опозданием, и по факту Россия будет контролировать гораздо большую территорию. Как я вижу, Россия подошла к Сумам на 20 километров. Это критически близко к областному центру", - сказал Ступак в интервью Главреду.

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Военный эксперт не исключает, что в такой ситуации могут начаться очень серьезные бомбардировки города Сумы. В частности, оккупанты могут применять корректируемые авиабомбы (КАБы), различные виды артиллерийских вооружений, кассетные боеприпасы и дроны.

"Судя по тому, что показывает DeepState, складывается впечатление, что россияне пытаются продвинуться к северу и северо-западу от Сум. На западном направлении они могут попытаться перерезать три дороги – на Глухов, Конотоп и Киев, чтобы разорвать транспортное сообщение областного центра с "большой землей", а также обеспечить его полуокружение или полублокаду", - добавил Ступак.

Что известно о городе Сумы / Инфографика: Главред

Наступление РФ на Сумщине - последние новости

Как писал Главред, аналитики Института изучения войны писали, что российский диктатор Владимир Путин может планировать захват города Сумы и части Сумской области.

Россияне сосредоточили около 60 тыс. военных на Сумском направлении. Об этом рассказал военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Военный аналитик Иван Ступак заявил, что российские войска продолжают продвижение на севере Сумщины и уже находятся на расстоянии около 20-22 км от областного центра.

В ночь на 4 июня аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что российская армия оккупировала Андреевку и Водолаги в Сумской области.

Оккупанты подошли вплотную к Юнаковке. При этом у них нет сил для прорыва к Сумам. Основная задача врага заключается в терроре мирного населения. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Ситуация на границе Сумской области напряженная, но под контролем Вооруженных сил Украины, оснований для эвакуации из города Сумы пока нет. Об этом написал глава областной военной администрации Олег Григоров.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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