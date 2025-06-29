Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками: в ВСУ раскрыли детали

Алексей Тесля
29 июня 2025, 22:05
44
Украина формирует новые мобильные подразделения, которые будут защищать внутренние регионы с помощью дронов-перехватчиков.
Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками: в ВСУ раскрыли детали
Украина создает силы перехвата дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 ОБР ТРО

Главное:

  • Shahed всё чаще запускаются на высоту около 2 километров
  • Эффективный огонь возможен лишь тогда, когда дрон летит ниже километра

Для противодействия современным воздушным угрозам Украина внедряет нестандартные подходы — в частности, развивает направление дронов-перехватчиков, сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Российские дроны, включая Shahed, всё чаще запускаются на высоту около 2 километров. На такой высоте мобильным подразделениям становится всё сложнее обнаруживать и сбивать их из пулемётного вооружения, пишет Deutsche Welle.

видео дня

Эффективный огонь возможен лишь тогда, когда дрон летит ниже километра — тогда его можно сначала засечь по звуку, затем — визуально или с помощью тепловизора и оптических прицелов. Украинские разработчики активно работают над такими технологиями. Например, команда Wild Hornets уже демонстрировала успешные перехваты дронов типа Shahed и Geran с помощью своего беспилотного перехватного устройства Sting. В это же время немецкий стартап Tytan Technologies совместно с украинскими военными тестирует собственную модель перехватчика.

Игнат добавил, что Украина формирует новые мобильные подразделения, которые будут защищать внутренние регионы с помощью дронов-перехватчиков, а также проходит подготовка новых операторов беспилотников.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

По словам соучредителя львовской компании Besomar Романа Шемечко, массовое оснащение подразделений такими дронами позволило бы выйти на принципиально новый уровень обороны: не просто стрелять наугад в сторону цели, а целенаправленно преследовать и уничтожать её в воздухе.

Эксперты также подчёркивают экономическую выгоду такого подхода. Если стоимость одной ракеты ПВО может достигать миллиона долларов, то дрон-перехватчик обходится всего в несколько тысяч. По данным Сил беспилотных систем Украины, речь идёт примерно о 5000 долларов за единицу, что делает их экономически гораздо более выгодным решением.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

Больше новостей:

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками: в ВСУ раскрыли детали

Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками: в ВСУ раскрыли детали

22:05Украина
Присвоено звание Героя Украины: Зеленский рассказал о пилоте Максиме Устименко

Присвоено звание Героя Украины: Зеленский рассказал о пилоте Максиме Устименко

20:24Война
Россия меняет стратегию ударов: СМИ раскрыли, чего ждать украинцам до конца лета

Россия меняет стратегию ударов: СМИ раскрыли, чего ждать украинцам до конца лета

19:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

Карта Deep State онлайн за 29 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Как долго вы будете жить: ответ кроется в дате рождения

Как долго вы будете жить: ответ кроется в дате рождения

Украину раскалит до + 38 градусов: когда начнется настоящая жара

Украину раскалит до + 38 градусов: когда начнется настоящая жара

Гороскоп Таро на неделю с 30 июня по 6 июля: у Овнов и Раков дела пойдут вверх

Гороскоп Таро на неделю с 30 июня по 6 июля: у Овнов и Раков дела пойдут вверх

Последние новости

22:48

Выход США из НАТО: СМИ раскрыли, какое главное требование выдвинул Трамп

22:41

Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца годамнение

22:05

Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками: в ВСУ раскрыли детали

21:58

После слухов о сурматеринстве: Леся Никитюк показала фото из родильной палаты

21:15

"У РФ будут проблемы": эксперт объяснил, почему удары по Ирану выгодны УкраинеВидео

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
20:34

Пожар и детонация на месте прилета: появились детали уничтожения Су-34 РФ

20:24

Присвоено звание Героя Украины: Зеленский рассказал о пилоте Максиме Устименко

20:14

"Не идеальная форма": Slavia показала, как выглядит через три недели после родов

19:59

Россия меняет стратегию ударов: СМИ раскрыли, чего ждать украинцам до конца лета

Реклама
19:50

Секрет раскрыт - для чего солдаты в СССР затачивали бляхи на ремнеВидео

19:20

Ранее не был против расширения НАТО: Путина ткнули носом в "паталогическую ложь"

19:17

Июльские секреты урожая: 5 культур, которые стоит посадить на освободившиеся грядкиВидео

18:33

В Украине появилась соль, уничтожающая закрутки - хозяек предупредили о нюансеВидео

18:16

Дроны стали более смертоносными: раскрыта новая тактика массированных ударов РФ

18:03

В Украине резко подорожает популярный молочный продукт: чего ожидать потребителям

17:39

"В свой День рождения": Pivovarov получил "Заслуженного"

17:31

"Время пришло": Трамп резко изменил мнение о санкциях против РФ, чего ждать теперь

17:23

"Это утрата": названа вероятная причина крушения F-16 и гибели пилота ВСУ

17:05

Почему Украина отказалась от запрета противопехотных мин: в МИД дали объяснение

16:37

Война в Украине затянется, она не закончится в 2025 году – CNN

Реклама
16:19

РФ нацелилась на захват нового плацдарма: в ВСУ назвали направление штурма

16:15

Трамп и Путин могут встретиться: СМИ раскрыли детали и стоит ли ждать сюрпризов

15:50

Россия определила роль для Китая в оккупированном Крыму - о чем договариваются

15:25

Семья годами жила в доме с тысячами ядовитых пауков: причина опасного соседстваВидео

15:18

Новая угроза для Сум: СМИ сказали, как РФ смогла достать артиллерией до пригорода

15:00

Чем отличается водитель от шофера - секрет, который должен знать каждыйВидео

14:51

Когда закончится война в Украине и массированные удары: названа дата и месяц

14:43

Некоторые украинцы получат лишь 25% от суммы пенсии: кому "урежут" выплаты

14:43

Самые короткие отношения: Мурат Налчаджиоглу расстался с девушкой-тренером

14:13

В Днепре заметили диких животных: горожанам советуют не приближаться к ним

13:43

Противопехотные мины будут разрешены: Зеленский подписал важный указ

13:37

Удар по Львовщине: жителей просят не выходить из дома и закрыть окна, что случилось

13:20

Почему 30 июня нельзя работать на земле: какой церковный праздник

13:18

О чем говорили Зеленский и Макрон на саммите НАТО - назван важный аспект

12:48

Как долго вы будете жить: ответ кроется в дате рождения

12:45

Любовный гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля

12:40

Визит Келлога в Минск: что задумали в Белом доме и при чем тут Джо БайденВидео

11:51

Вдова Мунфиша и мама Джуса рассказали о погибшем пилоте F-16 Максиме УстименкоФото

11:49

Украину раскалит до + 38 градусов: когда начнется настоящая жара

11:34

Гибель пилота F-16 Максима Устименко - Зеленский выдал важное поручениеВидео

Реклама
11:24

Гороскоп Таро на неделю с 30 июня по 6 июля: у Овнов и Раков дела пойдут вверх

10:58

Летнее наступление России терпит неудачу - The Telegraph

10:56

Россия готовит мощные удары по Украине: какое новое оружие хочет применить враг

10:35

Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - недоразумения, Драконам - успех

10:11

Финансовый гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля

09:46

США не могли высадиться на Луну без украинца из Полтавы - историк раскрыл секретВидео

09:45

ВСУ сдерживают наступление РФ возле Покровска и Купянска - ОСГВ "Хортица"

09:29

РФ запустила 477 дронов и 60 ракет: детали массированной атаки по Украине

09:28

Гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля: Ракам - экономить, Рыбам - успех

08:57

Подделывать доллары стали чаще: как отличить фальшивку

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять