Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками: в ВСУ раскрыли детали

Украина формирует новые мобильные подразделения, которые будут защищать внутренние регионы с помощью дронов-перехватчиков.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-sozdaet-podrazdeleniya-s-dronami-perehvatchikami-v-vsu-raskryli-detali-10677374.html Ссылка скопирована

Украина создает силы перехвата дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 ОБР ТРО

Главное:

Shahed всё чаще запускаются на высоту около 2 километров

Эффективный огонь возможен лишь тогда, когда дрон летит ниже километра

Для противодействия современным воздушным угрозам Украина внедряет нестандартные подходы — в частности, развивает направление дронов-перехватчиков, сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Российские дроны, включая Shahed, всё чаще запускаются на высоту около 2 километров. На такой высоте мобильным подразделениям становится всё сложнее обнаруживать и сбивать их из пулемётного вооружения, пишет Deutsche Welle.

видео дня

Эффективный огонь возможен лишь тогда, когда дрон летит ниже километра — тогда его можно сначала засечь по звуку, затем — визуально или с помощью тепловизора и оптических прицелов. Украинские разработчики активно работают над такими технологиями. Например, команда Wild Hornets уже демонстрировала успешные перехваты дронов типа Shahed и Geran с помощью своего беспилотного перехватного устройства Sting. В это же время немецкий стартап Tytan Technologies совместно с украинскими военными тестирует собственную модель перехватчика.

Игнат добавил, что Украина формирует новые мобильные подразделения, которые будут защищать внутренние регионы с помощью дронов-перехватчиков, а также проходит подготовка новых операторов беспилотников.

/ Инфографика: Главред

По словам соучредителя львовской компании Besomar Романа Шемечко, массовое оснащение подразделений такими дронами позволило бы выйти на принципиально новый уровень обороны: не просто стрелять наугад в сторону цели, а целенаправленно преследовать и уничтожать её в воздухе.

Эксперты также подчёркивают экономическую выгоду такого подхода. Если стоимость одной ракеты ПВО может достигать миллиона долларов, то дрон-перехватчик обходится всего в несколько тысяч. По данным Сил беспилотных систем Украины, речь идёт примерно о 5000 долларов за единицу, что делает их экономически гораздо более выгодным решением.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

Больше новостей:

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред