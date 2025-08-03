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РФ готовит новое наступление в ближайшее время: какие регионы Украины под угрозой

Марина Фурман
3 августа 2025, 18:40
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Россияне к наступлению, вероятно, привлекут войска КНДР.
ВСУ, армия РФ
Жорин прокомментировал ситуацию на фронте / Колаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Россияне готовят новое наступление в августе-сентябре
  • Враг попытается сосредоточить удары в Харьковской и Сумской областях, а еще в Покровске

Российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области, а еще и район Покровска. Об этом рассказал заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин в интервью Фокусу.

Он объяснил, что судя по перехватам и накоплению сил, россияне действительно перебрасывают подразделения, что свидетельствует о подготовке к новому этапу наступления.

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Жорин добавил, что ситуацию на Сумщине удалось стабилизировать, однако угроза со стороны границы еще не исчезла.

"Она будет оставаться актуальной как для Сумской, так и для Харьковской областей. Ведь для врага принципиально важно продвинуться как можно глубже на нашу территорию", - сказал командир.

Что происходит на Покровском направлении

Военный также прокомментировал ситуацию вблизи Покровска. Он подтвердил информацию о том, что угроза окружения города сейчас есть, но, по его словам, это уже тянется минимум полгода.

"Разница лишь в том, что украинские силы время от времени истощают врага, и тогда снижается или темп продвижения, или интенсивность применения средств. То есть это не что-то новое - такая угроза продолжается не первый день", - подчеркнул он.

Особую опасность, по его словам, представляют российские ДРГ, которые проникают в тыл, поражают FPV-позиции и минометные расчеты.

"Эти точки часто или слабо укреплены, или вообще не имеют активной обороны. Когда враг заходит туда, выбить его очень сложно", - объяснил он.

Жорин также отметил, что в районе Покровска РФ сосредоточила достаточное количество сил и средств, ведь для противника это направление фронта является ключевым.

Он не исключил того, что в ближайшее время враг получит подкрепление и попытается атаковать Покровск с новой силой.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, третий день подряд российская оккупационная армия бьет по Корабельному району Херсона из авиации, где расположен Островской мост. При этом Владислав Волошин заверил, что сейчас среди российских захватчиков нет тех, кто готов форсировать Днепр и штурмовать непосредственно город.

Недавно в материале The Telegraph говорилось, что армия Путина фактически перерезала ключевую дорогу, которая является жизненно важной артерией для украинской обороны в Покровске.

Кроме этого, украинские войска пытаются отбить позиции, утраченные в Каменском, что на Запорожском направлении.

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О персоне: Максим Жорин

Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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