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После ударов по мосту в Херсоне: решатся ли россияне штурмовать город

Марина Фурман
3 августа 2025, 16:06
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В ВСУ прокомментировали атаки армии РФ на мост в Херсоне.
армия РФ, удар по Херсону
Россияне дважды обстреляли Островской мост в Херсоне / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Основное:

  • Россияне атакуют мост в Херсоне
  • В первую очередь сооружение служит транспортным сообщением для местных жителей
  • Сейчас военных РФ, которые готовы форсировать Днепр, нет

Третий день подряд российская оккупационная армия бьет по Корабельному району Херсона с авиации, где расположен Островской мост. Сейчас среди российских захватчиков нет тех, кто готов форсировать Днепр. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в комментарии "Суспільному".

"По данным нашей разведки, российских бойцов, которые готовы сейчас на лодках плыть для форсирования Днепра и штурма Херсона, нет", - сказал спикер.

видео дня

Он отметил, что в воскресенье, 3 августа, враг нанес авиаудар по мосту в Херсоне. Но пока не отработает соответствующая комиссия, военные не могут говорить, какой вид боеприпаса применили россияне.

Кроме того, в эфире телемарафона Волошин заявил, что мост, который атаковали оккупанты, в первую очередь служил транспортным сообщением для местных. Никаких военных объектов рядом не было.

В то же время, по его словам, в течение последних нескольких недель количество штурмовых действий на Приднепровском направлении возросло. Он отметил, что украинская сторона в районе островов и Антоновского железнодорожного моста фиксирует 7-8 боевых столкновений.

Кроме того, сейчас оккупационные войска перегруппировываются и активно пытаются занять плацдармы на островах, параллельно обстреливают дронами и артиллерией весь правый берег Херсона.

Как сейчас выглядит Островской мост в Херсоне

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram сообщил, что вражеский удар 3 августа по микрорайону Корабел оборвал жизнь мужчины.

Он добавил, что из-за повреждения движение по нему затруднено, но пока возможно. При этом, сейчас в микрорайоне Корабел остаются около 1800 человек, среди них - 187 маломобильных и 31 ребенок. ОВА работает над их эвакуацией.

Прокудин призвал жителей микрорайона Корабел выезжать и не рисковать жизнью.

"Сейчас есть около 50 заявок на выезд, из них 18 - от маломобильных жителей. Работаем и с семьями с детьми - уже семеро согласились выехать. К сожалению, есть и два категорических отказа", - говорится в сообщении главы Херсонской ОВА.

Как выглядит мост в Херсоне после удара РФ - смотрите в видео:

После ударов по мосту в Херсоне: решатся ли россияне штурмовать город

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что на фронте остаются наиболее критическими три направления: Покровское, Лиманское и Новопавловское. Последние дни там фиксируют десятки атак ежесуточно и попытки оккупационных войск страны-агрессора России прорвать украинскую оборону.

Недавно в материале The Telegraph говорилось, что армия Путина фактически перерезала ключевую дорогу, которая является жизненно важной артерией для украинской обороны в Покровске.

Кроме этого, украинские войска пытаются отбить позиции, утраченные в Каменском, что на Запорожском направлении.

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О персоне: Владислав Волошин

Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

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