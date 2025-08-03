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Эра "пикселя" заканчивается: ВСУ получат форму нового образца

Руслана Заклинская
3 августа 2025, 17:27
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Украинский "пиксель" заменят на универсальный камуфляж.
Эра 'пикселя' заканчивается: ВСУ получат форму нового образца
ВСУ переходят на новый камуфляж, который напоминает американский / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, partner.mod.gov.ua

Кратко:

  • ВСУ переходят на новую форму
  • Камуфляж ММ-14 ("пиксель") заменят на новый узор ММ-25
  • ММ-25 визуально похож на Multicam

Вооруженные Силы Украины постепенно перейдут на новый тип военной формы. Нынешний камуфляжный узор ММ-1, известный как "пиксель", заменят на новый - ММ-25. Соответствующее решение приняло Центральное управление развития материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, сообщил официальный сайт "Партнер МОУ".

Новый узор ММ-25 утвержден для производства вещевого имущества на нужды войска. Хотя его точный внешний вид официально еще не раскрывается. Но профильные источники, в частности Boroshno News и First Division, отмечают, что ММ-25 визуально очень напоминает Multicam - универсальный камуфляж, используемый в вооруженных силах США и других стран мира.

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Что известно об украинском пикселе

ММ-14 (сокращенно от "Рисунок маскировочный образца 2014 года"), также известный как "пиксель" или "украинский пиксель", пишет издание военной тематики Милитарный. Он является пятицветным цифровым деформационным цифровым камуфляжем, который Вооруженные силы Украины официально приняли в 2014 году как замену советскому камуфляжу "Бутан" или же ошибочно "Дубок".

С 2017 года Военно-морские силы Украины используют "морскую" версию камуфляжа ММ-14, которая называется ММ-16Ф (так называемый "морской пиксель"). Она сохраняет шаблон узора ММ-14, но отличается цветовой гаммой - камуфляж выполнен в голубых, синих, серых и черных оттенках, которые лучше соответствуют условиям морской среды.

В чем преимущество Multicam

Multicam - это многозонный узор, который хорошо работает в разных климатических условиях и типах местности. Его главное преимущество - универсальность, позволяющая эффективно маскировать бойцов как в лесах, так и на открытых пространствах.

Как долго продлится переход

Массовое внедрение новой формы требует времени. Из-за большой численности украинского войска переход на ММ-25 может занять несколько лет. Пока что точные сроки начала поставок новой формы не озвучены.

Новая форма не будет внедрена мгновенно, а будет вводиться постепенно - путем естественного обновления и замены изношенных комплектов в подразделениях. Это позволит избежать перерасхода и обеспечить органический переход к новому стандарту.

В переходный период форма ММ-14 ("пиксель") будет оставаться в обороте и использоваться параллельно с новым образцом

Война в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ - им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Военный имеет многолетний опыт в авиации, возглавлял 114 бригаду и командование "Центр", участвовал в АТО и с 2022 года - в боевых действиях.

Победа Украины возможна только в случае полного исчезновения России как политического режима, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, самый вероятный сценарий - пауза, продолжительность которой зависит от глобальной геополитики.

Как сообщал Главред, британский министр иностранных дел Дэвид Лемми заявил, что Россия под руководством Путина не демонстрирует готовности к прекращению войны в Украине. Лемми считает, что война может продолжаться как минимум еще год.

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Об источнике: Партнер МОУ

Партнер МОУ - это цифровая платформа, созданная Министерством обороны Украины для поставщиков тылового имущества Силам обороны. Она предназначена для упрощения и цифровизации процессов закупок.

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