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Возле детской площадки: в Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу

Марина Фурман
31 мая 2025, 20:41
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Полиция отреагировала на инцидент.
полиция, стельба в Харькове
В Харькове неизвестный открыл огонь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вкратце:

  • В жилом районе Харькова неизвестный в военной форме стрелял из автомата
  • Полиция задержала мужчину

В субботу, 31 мая, в Харькове мужчина в военной форме открыл огонь из автомата находясь вблизи детской площадки. Вооруженного мужчину задержали. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

В сообщении правоохранителей говорится, что около 15:44 неизвестный мужчина в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия в одном из жилых кварталов Харькова - на проспекте Победы. Очевидцы также сообщили о взрыве.

видео дня

В 16:20 в городе ввели специальную операцию "Гром". По прибытии на место полиция установила личность злоумышленника и начала говорить с мужчиной, который открыл огонь в жилом квартале. Несмотря на требования полицейских, он отказался сдаться.

"В результате слаженных действий спецназовцев полиции злоумышленник был задержан с применением спецсредств и огнестрельного оружия", - сказано в сообщении.

Подробностей о личности задержанного и то, в каком он состоянии, в полиции не разглашают.

Только добавили, что никто из гражданских и правоохранителей не пострадал. Операция "Гром" была завершена в 17:45.

"По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением оружия", - резюмировали в полиции Харьковской области.

Смотрите видео, в котором мужчина в военной форме устроил стрельбу:

Возле детской площадки: в Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу

Криминальные новости

Напомним, в четверг, 8 мая, в Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба. В результате этого погибли два человека - мужчина и женщина. Выбитыми оказались военный и его теща. Стрелком был 63-летний сосед. Месяц назад военный продал соседу оружие за 1000 долларов.

Как писал Главред, в одном из торгово-развлекательных центров Белой Церкви во вторник, 18 марта, произошла стрельба. Группа неизвестных ворвалась в помещение спортклуба, произвела несколько выстрелов из оружия и скрылась. В результате этого пострадал человек.

28 января, в одном из кафе в центре Киева также произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия и ранил 68-летнего мужчину.

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Что такое Национальная полиция Украины?

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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