Как может закончиться война в Украине: дипломат назвал 2 сценария

Бельгийский дипломат подчеркнул, что введение санкций – это болезненный инструмент давления на РФ.

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Дипломат назвал два варианта окончания войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Кратко:

ВСУ могут сорвать реализацию вражеских планов

Бельгийский дипломат озвучил два варианта завершения войны

Украинские воины способны нанести мощный удар по позициям россиян и, при поддержке западных партнеров, могут сорвать реализацию вражеских планов. Об этом рассказал бельгийский дипломат украинского происхождения, специальный советник посольства Украины в Бельгии Зенон Коваль в эфире Еспресо.

Он отметил, что есть два варианта завершения войны. Первый - Россия достигает своих целей, второй - мир не позволит этого сделать и заставит Россию отступить.

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"А как мы можем это сделать? Есть два момента - Вооруженные Силы Украины с поддержкой западных партнеров, новым оружием, действительно могут больно ударить по российским позициям", - сказал Коваль.

Он добавил, что существует еще один болезненный инструмент давления на Россию. Это санкции. Они имеют не только накопительный эффект, но и становятся все более действенными из-за контроля и обновления уже действующих ограничений.

"На Западе не только провозглашают новые санкции, но и усиливают и проверяют те санкции, которые уже были введены. Ведь известно, что Россия ищет пути их обойти. Поэтому не думайте, что приняли санкционный пакет и на том сидят. Далее идет проверка, эффективно ли работают санкции предыдущих пакетов", - объяснил дипломат.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на BILD писал, что по состоянию на 31 мая оккупационные войска страны-агрессора России, вероятно, захватили 18 населенных пунктов Украины всего за 7 последних дней.

Тем временем глава Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что российские войска значительно усилили боевую активность на Запорожском направлении. При этом Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери.

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