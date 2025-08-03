В Третьей штурмовой назвали главное условие для победы Украины в войне

Наиболее вероятный сценарий – пауза в российско-украинской войне, считает Максим Жорин.

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Россия должна исчезнуть как политический режим - Жорин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

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Украина может победить, если Россия – исчезнет

Пауза на данный момент – наиболее вероятный сценарий

Длительность паузы будет зависеть от геополитической ситуации

Украина может победить в войне исключительно в случае полного исчезновений России как политического режима. Пока рано говорить о победе, сейчас наиболее вероятный сценарий – пауза, длительность которой зависит от глобальной геополитической ситуации. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой, подполковник Максим Жорин.

"Верховной Раде следует обновиться"

В интервью Фокусу он рассказал, что говорить о победе рано. Сейчас наиболее вероятный вариант развития событий – остановка или пауза.

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"Если эта пауза наступит, то, безусловно, нам нужно будет использовать время на модернизацию армии, переход на новые технологии, развитие военно-промышленного комплекса и так далее. Параллельно с этим необходимо будет менять подход к политическим решениям и кадровой политике. В частности, Верховной Раде следует обновиться, потому что то, что сейчас там происходит, - это фактически цирк", - отметил военный.

Когда можно будет говорить о возможности победы

По мнению военного, о настоящей победе можно будет говорить "только в случае полного исчезновения Российской Федерации как политического режима".

"Только в таком случае можно будет надеяться на долгосрочный мир, спокойствие и построение нормальной жизни. Во всех остальных вариантах будет лишь пауза - и эта пауза будет не только для Украины, но и для других стран, таких как Прибалтика", - говорит Жорин.

"Все зависит от мировой ситуации"

Как полагает военнослужащий, длительность паузы будет зависеть от дальнейшего развития события на арене международных отношений.

"Ведь, хоть нам это и не нравится, в этом вопросе многое зависит от позиции России, США, ЕС, Китая. Продолжительность этой паузы во многом будет зависеть от того, кто и с какой скоростью будет восстанавливаться или же, наоборот, будет пытаться разрушить эти намерения", - подчеркнул Максим Жорин.

Что говорят эксперты

В различных отраслях России – угольной, металлургической, автомобилестроении, авиации и сельском хозяйстве – активность практически на нуле, рассказал в интервью бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его мнению, начинается процесс экономического замирания. Если сложатся необходимые условия, РФ придет к состоянию позднего СССР.

"Это может означать, что Россия вернется к состоянию предсмертного СССР - когда гражданская экономика остановилась и произошел развал системы. Если ситуация пойдет именно таким путем - а санкции и внешние давления этому способствуют - то у России просто не останется перспектив. Попытки "загладить" ситуацию снижением учетной ставки на 1-2% ничего не изменят. Это уже не тот масштаб. Если так будет продолжаться дальше - ресурсов у России не будет даже для элементарного воспроизводства, не говоря уже о росте", - добавил Огрызко.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин 1 августа повторил свои ультиматумы в адрес Украины. Кремль "требует" полного вывода украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Также Украина якобы должна отказаться от вступления в НАТО и стать нейтральным государством.

"Я готов закончить войну на условиях, которые были в июне 2024-го... Огонь прекратится в тот момент, когда Украина полностью выведет войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также с "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР (террористические организации – ред.) в пределах их "административных границ", - сказал Путин.

Украина готова к переговорам с РФ на уровне лидеров в любое время, заявил президент Владимир Зеленский. Следует перейти от обмена заявлениями и консультаций технических групп к встрече глав государств.

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О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

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