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Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ - что о нем известно

Руслана Заклинская
3 августа 2025, 15:36обновлено 3 августа, 16:23
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Президент назначил нового командующего в День Воздушных сил ВСУ.
Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ - что о нем известно
Воздушные силы получили нового командующего / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Главное:

  • В день Воздушных сил Украины президент назначил нового командующего
  • Воздушные силы возглавил генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко
  • Кривоножко имеет богатый опыт в военной авиации

В воскресенье, 3 августа, президент Украины назначил командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Об этом сообщил глава государства в Telegram.

"Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. И самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: Вооруженные Силы Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны Украины, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, которые желают Украине силы и победы", - написал он.

видео дня

Что известно об Анатолии Кривоножко

Анатолий Николаевич Кривоножко родился 23 июля 1965 года и имеет большой опыт службы в военной авиации. В 2006-2008 годах возглавлял 114 бригаду тактической авиации, а с 2015 года руководил воздушным командованием "Центр".

Он активно участвовал в АТО, а после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году продолжает выполнять боевые задачи. Под его командованием уничтожено более 1 160 воздушных целей, более 100 наземных и одну надводную.

Кривоножко является автором публикаций в ведущих военных изданиях, в частности в журналах "Наука и техника Воздушных Сил", "Системы вооружения и военная техника" и "Сборник научных трудов ХНУВС".

В 2018 году ему присвоено звание генерал-лейтенанта, а в 2023-м - звание Героя Украины. Также награжден орденом "Золотая Звезда", орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней и орденом Даниила Галицкого.

Стратегия развития Воздушных сил

Зеленский отметил, что Воздушные силы - это тысячи преданных людей, благодаря которым украинское небо остается под контролем Украины. Среди них - боевая авиация, зенитные ракетные войска и радиотехнические войска, которые составляют основу безопасности неба.

"Три главные составляющие безопасности украинского неба. Один из крупнейших наших общих результатов - Украина не позволила господствовать в своем небе россиянам, и это чрезвычайная работа, героизм, самоотверженность, профессионализм многих наших людей", - отметил Зеленский.

По его словам, Воздушные силы уже реализуют стратегию развития украинской авиации на ближайшие 20 лет. В этом году в Украину уже поступили и используются истребители "Мираж", увеличен парк F-16, а также определены приоритеты интеграции иностранной техники в Силы обороны.

Истребитель Mirage-2000 - основные характеристики
Истребитель Mirage-2000 - основные характеристики / Инфографика: Главред

"Главная цель трансформации украинской авиации - обеспечить для нашего государства сильную и современную авиационную составляющую Сил обороны, которая будет фактической частью сил НАТО и одной из самых крепких в Европе. Почти все ключевые вещи о нашей боевой авиации - совершенно секретные, и это понятно. Хотя действительно есть чем гордиться, почти все остается непубличным", - отметил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что путь, который украинская авиация прошла за годы полномасштабной войны действительно беспрецедентен.

"Украинцы доказали, что мастерство наших людей и способность реализовывать чрезвычайно сложные задачи - действительно образцовые. Спасибо за это каждому, кто вовлечен", - добавил он.

Новые назначения в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины. Ее назначение 17 июля поддержали 262 народных депутата. Ранее она была первым вице-премьером и министром экономики.

Также новым министром обороны назначен Денис Шмыгаль, Укроборонпром возглавил Герман Сметанин. Зеленский поставил задачу - достичь 50% украинского оружия на фронте за полгода.

Кроме этого, заместитель министра экономики Татьяна Бережная назначена временно исполнять обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций. Премьер Юлия Свириденко объяснила, что главная задача - обеспечить финансирование культуры во время войны и усилить международное сотрудничество.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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