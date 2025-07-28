Кабмин назначил временного главу Минкульта: кто им стал

Главной задачей нового руководителя станет обеспечение надлежащего финансирования украинской культуры в условиях войны.

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Кабмин назначил временного главу Минкульта / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/yulia.svyrydenko

Кратко:

Татьяна Бережная обладает опытом в реформах и культурной дипломатии

Что известно о Татьяне Бережной

Правительство назначило заместителя министра экономики Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"В период трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую устойчивость и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временного руководителя поручены опытному управленцу с сильным опытом в государственной политике, международных проектах и работе с партнерами", – написала Свириденко. видео дня

По словам премьер-министра, главной задачей нового руководителя станет обеспечение надлежащего финансирования украинской культуры в условиях войны.

"Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы - это те направления, в которых Татьяна уже показала результат в Министерстве экономики. Бережная обладает большим опытом в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности, как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии", – написала Свириденко.

Премьер-министр сообщила, что правительство планирует в дальнейшем выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление "с четким мандатом и ресурсами".

"Это позволит целенаправленно работать над информационной устойчивостью страны. Культурной политике нужен новый импульс", – добавила она.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 июля Верховная Рада Украины назначила нового министра обороны. Им стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали 267 народных депутатов во время голосования в парламенте.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых решений. В частности, Герман Сметанин был назначен главой "Укроборонпрома", а именно Министерство обороны отныне будет отвечать за управление стратегическими отраслями промышленности.

Напомним, 15 июля Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра. О своем решении он сообщил в Telegram.

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Что известно о Бережной Бережная получила высшее образование в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", получив степень бакалавра по направлению "Право" и магистра по специальности "Правоведение". Стажировалась в Парламенте Канады в рамках Канадско-украинской парламентской программы (CUPP), что стало для нее первым международным опытом в сфере государственной политики. Дальнейшее обучение она продолжила в Украинской школе политических студий, Киевской школе экономики (по направлению Government Relations), Аспен Институте Киев, а также в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), где освоила курс о глобальных трансформациях и восстановлении Украины. В 2025 году Татьяна завершила программу Школы Стратегического Архитектора при KMBS. Юридическую карьеру она начала еще в 2011 году в одном из ведущих украинских адвокатских объединений - "Василь Кисиль и Партнеры". В 2017 году получила свидетельство адвоката. С 17 июня 2022 года она занимала должность заместителя министра экономики. В 2025 году ей доверено представление Украины на всемирной выставке ЭКСПО в Осаке - как Генеральному комиссару.

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