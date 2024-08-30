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Герой Украины и опытный летчик: назначен новый командующий Воздушных сил ВСУ

Руслана Заклинская
30 августа 2024, 20:53обновлено 30 августа, 21:33
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Временный глава Воздушных сил имеет богатый опыт службы в военной авиации, имеет звание Герой Украины и орден Золотая Звезда.
Герой Украины и опытный летчик: назначен новый командующий Воздушных сил ВСУ
Сирский назначил и.о. командующего Воздушными силами / Колаж: Главред, фото: Офис президента, Воздушное командование "Центр"

В пятницу, 30 августа, исполняющим обязанности командующего Воздушных сил после увольнения Николая Олещука назначили генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. Он имеет большой опыт службы в военной авиации и удостоен высшими военными наградами Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил Анатолия Кривоножко временным командующим Воздушных сил. До этого Кривоножко возглавлял воздушное командование "Центр".

"В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич, командующий воздушным командованием "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, допущен к временному исполнению обязанностей командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Что известно об Анатолии Кривоножко

Анатолий Николаевич Кривоножко родился 23 июля 1965 года. Мужчина имеет богатый опыт службы в военной авиации.

С 2006 по 2008 год он был командиром 114 бригады тактической авиации, а с 2015 года руководил воздушным командованием "Центр".

Кривоножко активно участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины, а с 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, продолжает выполнять боевые задачи. Под его командованием уничтожено более 1 160 воздушных целей, более 100 наземных и одну надводную цель.

Кривоножко является автором многочисленных публикаций по военному делу в профессиональных журналах, таких как "Наука и техника Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", "Системы вооружения и военная техника", и "Сборник научных трудов Харьковского национального университета Воздушных Сил".

Награды Кривоножко

В 2018 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В 2023 году военный летчик получил звание Героя Украины.

За вклад в защиту Украины президент Владимир Зеленский наградил Кривоножко орденом "Золотая звезда" и присвоил звание Героя Украины. Также генерал-лейтенант имеет ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также орден Даниила Галицкого.

Кто такой Анатолий Кривоножко?

Анатолий Николаевич Кривоножко - украинский военачальник, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, Командующий Воздушных Сил ВСУ (30 августа 2024), Герой Украины (2023), Участник российско-украинской войны, отличился во время российского вторжения в Украину в 2022 году.

Увольнение Николая Олещука на фоне катастрофы с F-16 - что известно

Напомним, в пятницу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил ВСУ на фоне катастрофы с F-16. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Как сообщал Главред, 29 августа стало известно о крушении украинского истребителя F-16, полученного от США в рамках военной помощи. Самолет потерпел крушение на территории Украины во время массированной атаки со стороны России 26 августа. В результате этой трагедии погиб 30-летний летчик-подполковник Алексей Мусь, один из лучших украинских пилотов.

По данным "Голоса Америки", одна из версий, которую рассматривает следствие, касается якобы случайного обстрела украинскими силами ПВО. Эту информацию подтвердил анонимный источник в Воздушных силах ВСУ.

Ранее генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал трагедию, заявив, что к расследованию привлечены американские партнеры. Он заявил, что все обстоятельства катастрофы будут тщательно изучены.

Экс-заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что во время массированной атаки 26 августа Силы обороны Украины использовали зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы и авиацию для уничтожения вражеских ракет и дронов. По его словам, различные факторы могли повлечь гибель пилота и потерю самолета, а на выяснение обстоятельств может уйти около недели.

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