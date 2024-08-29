"Положить конец войне": Украина должна использовать F-16, где это нужно - Павел

Право выбирать, как использовать материальную помощь от Запада после передачи вооружения и техники должно оставаться за Украиной.

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Украина может определять, как применять F-16, полученные от партнеров / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Petr Pavel

Украина должна использовать вооружение, в частности истребители F-16 так, как считает нужным. Об этом, как сообщает издание Novinky, заявил президент Чехии Петр Павел.

"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине в защите от агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия", - сказал он.

Павел подчеркнул, что если бы страна-агрессор Россия не вторглась на территорию Украины, ВСУ не пришлось бы атаковать любые цели в РФ. К тому же, у России есть человек, который может закончить войну в любую секунду.

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"Главная карта в руках у президента Путина. Он может положить конец войне сразу", - подчеркнул президент Чехии.

Что такое Novinky? Novinky - чешский новостной веб-сайт, основанный в 1998 году. По состоянию на 2008 год это был самый посещаемый новостной веб-сайт в стране вместе с сервером iDnes. В 2010 и 2011 годах это был самый посещаемый сервер новостей в Чешской Республике, пишет Википедия.

F-16 / Инфографика: Главред

Разрешение на удары ВСУ по территории России - заявления иностранных лидеров

Недавно представитель Италии заявил, что позиция страны по этому вопросу не изменилась и Украине не позволят наносить удары переданным оружием по территории России.

Зато накануне Дания решила разрешить Украине использовать свое оружие в Курской операции против российских оккупантов. Страна не видит никаких проблем в том, чтобы позволить украинцам бить датским оружием по РФ, ведь это "часть самообороны".

Напомним, Германия, по данным иностранных СМИ, присоединилась к Соединенным Штатам, разрешив Украине использовать оружие дальнего радиуса действия для поражения определенных целей на территории РФ.

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