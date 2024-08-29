УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

ВСУ могут использовать F-16 для ударов по РФ: громкое заявление ВС Нидерландов

Алексей Тесля
29 августа 2024, 16:16
71
Украина должна действовать иначе, чем ранее, потому что сейчас фронт статичен, говорит Онно Эйхельсхайм.
Украина, F-16
F-16 уже работают в небе Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украина может использовать переданные Нидерландами истребители F-16 для ударов по целям на территории РФ.

Об этом заявил в комментарии медиагруппе NOS командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм.

"Мы не вводили никаких ограничений на использование и дальность полета F-16 при условии соблюдения законов войны", — заявил он во время визита в США.

видео дня

Командующий ВС Нидерландов не видит проблем, если бы в таких наступательных действиях использовалось и голландское оружие. "Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, по своему желанию, при условии соблюдения гуманитарного права войны", - отметил он.

Американцы, по словам Эйхельсхайма, с этим отчасти согласны. "У них другие ограничения, но они также поставили и другие системы вооружения. Мы, безусловно, едины в том, чтобы гарантировать, что Украина выиграет войну. Я думаю, что мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло", - подчеркнул командующий ВС Нидерландов.

Он назвал нападение Украины на территорию РФ "блестящим с практической точки зрения". "Они довольно быстро захватили большую территорию, используя новые методы. Тем самым они создали дилемму для Путина… Украина должна действовать иначе, чем ранее, потому что сейчас фронт статичен. Поэтому я очень хорошо понимаю с военно-оперативной точки зрения, что Украина пытается поступить таким образом", - сказал Эйхельсхайм, добавив, что рейд является "по крайней мере, началом возможной стратегической корректировки борьбы между Россией и Украиной".

По его словам, сейчас вопрос в том, как Украина может "стратегически" использовать свое присутствие в Курской области. "Вы можете использовать это как разменную монету, тогда вам придется что-то делать с переговорами… Или вы используете это, чтобы Россия вывела свои подразделения из Донбасса. Мы не видим, чтобы последнее произошло, поэтому время покажет нам, в какой степени это имеет стратегическое влияние", - сказал Эйхельсхайм.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ. Украина долго ждала истребители F-16 и наконец они работают в украинском небе.

Напомним, ранее сообщалось, что F-16 уже наносят успешные удары по агрессору. Истребители F-16 нанесли первые авиаудары и не собираются останавливаться.

Как сообщалось ранее, проблему авиабомб могут истребители F-16 с соответствующими ракетами. Украинские воины ожидают усиления в виде систем противовоздушной обороны наземного базирования на Харьковском направлении.

ф-16 f-16 инфографика
/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Нидерланды F-16 война России и Украины
Реклама

Главное за день

Угроза для городов-стотысячников: в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска

Угроза для городов-стотысячников: в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска

17:05 Украина
"Задачи реализовываются": Зеленский срочно созвал на совещание военных

"Задачи реализовываются": Зеленский срочно созвал на совещание военных

16:36 Украина
ВСУ могут использовать F-16 для ударов по РФ: громкое заявление ВС Нидерландов

ВСУ могут использовать F-16 для ударов по РФ: громкое заявление ВС Нидерландов

16:16 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне рвут и мечут: братья Меладзе впервые показали свою гражданскую позицию 23272

Россияне рвут и мечут: братья Меладзе впервые показали свою гражданскую позицию

На Солнце новые вспышки: Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря 15091

На Солнце новые вспышки: Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря

На Украину налетит непогода: где будут лить сильные грозовые дожди 8162

На Украину налетит непогода: где будут лить сильные грозовые дожди

Части пенсионеров увеличат выплаты в сентябре: кому и насколько 7323

Части пенсионеров увеличат выплаты в сентябре: кому и насколько

Последние новости

17:05

Угроза для городов-стотысячников: в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска

17:02

Несмотря на позицию США: в ЕС заявили о помощи Украине за счет доходов от росактивов

16:52

Нужен другой подход: военный рассказал, как можно победить Россию

16:48

В США мужчина получил штраф за надувание мыльных пузырей: в чем причина

16:36

"Задачи реализовываются": Зеленский срочно созвал на совещание военных

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:26

Чего очень сильно боятся мыши - хитрости, которые реально помогают

16:16

ВСУ могут использовать F-16 для ударов по РФ: громкое заявление ВС Нидерландов

16:14

Подоляк назвал три причины, почему переговоры с РФ сейчас невозможны: когда это произойдет

16:12

Свет внезапно начал пропадать: во многих областях ввели аварийные графики

Реклама
16:10

Сергей Притула готовится к новой свадьбе - что произошло между ним и женой

16:08

Ползучая оккупация: известно, что может стабилизировать фронт возле Покровска

15:51

Одевается в лохмотья, питается на помойке: кто самый странный миллионер в мире

15:38

В Правительстве подтвердили внедрение экономического бронирования: критерии и дата

15:19

Прорыв в возможностях: что известно о новой баллистике для ВСУ - The War Zone

14:42

Как сделать скриншот экрана на ноутбуке: три простых, но действенных советаВидео

14:36

Ужасные последствия обстрела: в Украине нарушена работа 4-х энергоблоков АЭС - МАГАТЭ

14:14

"Бои очень тяжелые": в DeepState оценили угрозу окружения Торецка

13:58

Церковный праздник 30 августа: что запрещено делать в день трех святых

13:44

Получится идеально насыщенный вкус: известный повар раскрыл секрет, как квасить капустуВидео

13:34

Как за секунды очистить блендер: женщина показала удивительный методВидео

Реклама
13:28

Будут ли блэкауты зимой: глава Укрэнерго сделал важный прогноз

13:21

"Россияне лезут из всех щелей": военный раскрыл критическую ситуацию под Покровском

13:15

Достанет до Москвы и не только: у Зеленского рассказали детали о новой украинской ракете

12:43

ГБР объявило нардепа Дмитрука в международный розыск: подозревается в 4 преступлениях

12:40

Доверять им нельзя: Сырский сделал важное заявление о переговорах с РФ

12:31

В 15 областях и Киеве увеличили ограничения: где сегодня не будет света

12:30

Известный украинский певец-военный засветился в Курской области

12:30

Как постирать одеяло из синтепона в домашних условиях: результат приятно удивит

12:00

Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от "Паляницы" в войне

11:58

Дмитрий Нагиев определился и показал свою позицию насчет войны

11:57

Нужны всего 2 ингредиента: как почистить стиральную машину в домашних условиях

11:51

Легкость обманчива: только люди со зрением орла найдут лошадь на фото за 10 секунд

11:40

Афрокосы и стильная джерси: Monatik показал, каким был до большого шоу-бизнеса

11:39

Отвлекающий маневр ВСУ на Курщине провалился: в Forbes назвали причину

11:24

Мобилизация в "два клика": "Резерв+" хотят превратить в онлайн-ТЦК

11:15

Почему желток яйца при варке синеет и можно ли его есть

11:01

Китайский гороскоп на завтра 30 августа: Кроликам - жертвы, Свиньям - проблемы

10:52

"Безкоштовний" или "безплатний" - как правильно: какую ошибку мы часто делаемВидео

10:51

Беларусь впервые применила авиацию для сбивания "Шахедов" из РФ: что известно

10:38

РФ запустила по Украине 3 ракеты и 74 "Шахеда": сколько целей удалось сбить

Реклама
10:36

4 знака зодиака, которые станут лучшими женами

10:28

"Путин растерялся": Кислица в ООН объяснил цель Украины в Курской операции

10:26

РФ нужен не Покровск: эксперт объяснил цель оккупантов на Донбассе

10:26

Пролежит до следующего урожая: как хранить чеснок в квартире, чтобы он не испортился

10:15

Из 1 куста - 4: как легко и быстро размножить черную смородину осенью

10:07

Поставил точку: "сын" беглеца Олега Винника окончательно отрекся от певца

09:46

Буданов на фоне годовщины "Иловайского котла": компромисс с Путиным - ловушка

09:43

Ситуация ухудшилась: в ВСУ рассказали, какую часть Часового Яра контролирует Россия

09:37

"Говорить не может, ест через шприц": что происходит в жизни путинистки Елены Воробей

09:24

Даже следа не останется: 4 проверенных способа, как избавиться от шерсти кота на диванеВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять