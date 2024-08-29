ВСУ могут использовать F-16 для ударов по РФ: громкое заявление ВС Нидерландов

Украина должна действовать иначе, чем ранее, потому что сейчас фронт статичен, говорит Онно Эйхельсхайм.

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F-16 уже работают в небе Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украина может использовать переданные Нидерландами истребители F-16 для ударов по целям на территории РФ.

Об этом заявил в комментарии медиагруппе NOS командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм.

"Мы не вводили никаких ограничений на использование и дальность полета F-16 при условии соблюдения законов войны", — заявил он во время визита в США.

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Командующий ВС Нидерландов не видит проблем, если бы в таких наступательных действиях использовалось и голландское оружие. "Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, по своему желанию, при условии соблюдения гуманитарного права войны", - отметил он.

Американцы, по словам Эйхельсхайма, с этим отчасти согласны. "У них другие ограничения, но они также поставили и другие системы вооружения. Мы, безусловно, едины в том, чтобы гарантировать, что Украина выиграет войну. Я думаю, что мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло", - подчеркнул командующий ВС Нидерландов.

Он назвал нападение Украины на территорию РФ "блестящим с практической точки зрения". "Они довольно быстро захватили большую территорию, используя новые методы. Тем самым они создали дилемму для Путина… Украина должна действовать иначе, чем ранее, потому что сейчас фронт статичен. Поэтому я очень хорошо понимаю с военно-оперативной точки зрения, что Украина пытается поступить таким образом", - сказал Эйхельсхайм, добавив, что рейд является "по крайней мере, началом возможной стратегической корректировки борьбы между Россией и Украиной".

По его словам, сейчас вопрос в том, как Украина может "стратегически" использовать свое присутствие в Курской области. "Вы можете использовать это как разменную монету, тогда вам придется что-то делать с переговорами… Или вы используете это, чтобы Россия вывела свои подразделения из Донбасса. Мы не видим, чтобы последнее произошло, поэтому время покажет нам, в какой степени это имеет стратегическое влияние", - сказал Эйхельсхайм.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ. Украина долго ждала истребители F-16 и наконец они работают в украинском небе.

Напомним, ранее сообщалось, что F-16 уже наносят успешные удары по агрессору. Истребители F-16 нанесли первые авиаудары и не собираются останавливаться.

Как сообщалось ранее, проблему авиабомб могут истребители F-16 с соответствующими ракетами. Украинские воины ожидают усиления в виде систем противовоздушной обороны наземного базирования на Харьковском направлении.

/ Инфографика: Главред

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