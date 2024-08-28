Это только начало: F-16 уже наносят успешные удары по агрессору - Forbes

Истребители F-16 нанесли первые авиаудары и не собираются останавливаться.

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F-16 уже помогают в отражении атак РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, 26 августа F-16 участвовали в отражении самой массированной комбинированной воздушной атаки РФ по Украине. Самолеты уничтожали ракеты и дроны противника и одержали свои первые победы в воздухе.

По словам аналитика Forbes Дэвида Экса, это неудивительно, что украинские ВВС будут использовать F-16 для противовоздушной обороны. Дело в том, что истребители были замечены с ракетами "воздух-воздух" AIM-9 с инфракрасным наведением и AIM-120 с радиолокационным наведением.

Также аналитик обращает внимание, что у них не было замечено боеприпасов класса "воздух-земля", хотя они широко совместимы с лучшими в Украине противорадиолокационными ракетами западного производства и бомбами с GPS-наведением.

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Как обращает внимание Forbes, F-16 серьезно помогут Украине. Во время непрерывных атак с воздуха истребители будут выполнять патрулирование с целью противовоздушной обороны.

"Модернизированные истребители 1980-х годов выпуска достаточно хорошо оснащены для этой роли. Украинские ВВС вооружают свои F-16 1980-х годов старыми AIM-120B 1990-х годов, которые действуют на расстоянии до 40 миль. Для более близких боев F-16 оснащены ракетами AIM-9L/Ms, впервые представленными в 80-х годах, которые могут поражать цели на расстоянии нескольких миль, следуя их инфракрасным сигналам", - говорится в статье.

Дэвид Экс считает, что применение F-16 будет расширяться.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Хорошим моментом является то, что украинским ВВС не составит труда поддерживать свои F-16 в полной боевой готовности, даже если в ближайший год на вооружение поступит еще больше одномоторных истребителей.

Несмотря на то, что ракеты класса "воздух-воздух" не являются самыми современными, они надежны и есть в арсеналах союзников Украины.

"Первые вылеты украинских F-16 были направлены на российские крылатые ракеты, которые не могут отстреливаться. По мере поступления истребителей и расширения задач украинских ВВС F-16 могут вступать в бой с целями, которые могут отстреливаться: истребители и батареи ПВО российских ВВС", - говорится в статье.

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Как известно, Украина долго ждала истребители F-16 и наконец они работают в украинском небе. Зеленский подтвердил, что впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ. В начале августа Владимир Зеленский подтвердил, что самолеты F-16 уже в Украине, они выполняют задачи.

К слову, решить проблему авиабомб могут истребители F-16 с соответствующими ракетами. Украинские воины ожидают усиления в виде систем противовоздушной обороны наземного базирования на Харьковском направлении.

Эксперт Александр Мусиенко сообщил, что "в России этих самолетов боятся". Он дал неожиданный сценарий использования F-16.

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