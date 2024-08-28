УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Это только начало: F-16 уже наносят успешные удары по агрессору - Forbes

Даяна Швец
28 августа 2024, 13:03
552
Истребители F-16 нанесли первые авиаудары и не собираются останавливаться.
F-16
F-16 уже помогают в отражении атак РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, 26 августа F-16 участвовали в отражении самой массированной комбинированной воздушной атаки РФ по Украине. Самолеты уничтожали ракеты и дроны противника и одержали свои первые победы в воздухе.

По словам аналитика Forbes Дэвида Экса, это неудивительно, что украинские ВВС будут использовать F-16 для противовоздушной обороны. Дело в том, что истребители были замечены с ракетами "воздух-воздух" AIM-9 с инфракрасным наведением и AIM-120 с радиолокационным наведением.

Также аналитик обращает внимание, что у них не было замечено боеприпасов класса "воздух-земля", хотя они широко совместимы с лучшими в Украине противорадиолокационными ракетами западного производства и бомбами с GPS-наведением.

видео дня

Как обращает внимание Forbes, F-16 серьезно помогут Украине. Во время непрерывных атак с воздуха истребители будут выполнять патрулирование с целью противовоздушной обороны.

"Модернизированные истребители 1980-х годов выпуска достаточно хорошо оснащены для этой роли. Украинские ВВС вооружают свои F-16 1980-х годов старыми AIM-120B 1990-х годов, которые действуют на расстоянии до 40 миль. Для более близких боев F-16 оснащены ракетами AIM-9L/Ms, впервые представленными в 80-х годах, которые могут поражать цели на расстоянии нескольких миль, следуя их инфракрасным сигналам", - говорится в статье.

Дэвид Экс считает, что применение F-16 будет расширяться.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Хорошим моментом является то, что украинским ВВС не составит труда поддерживать свои F-16 в полной боевой готовности, даже если в ближайший год на вооружение поступит еще больше одномоторных истребителей.

Несмотря на то, что ракеты класса "воздух-воздух" не являются самыми современными, они надежны и есть в арсеналах союзников Украины.

"Первые вылеты украинских F-16 были направлены на российские крылатые ракеты, которые не могут отстреливаться. По мере поступления истребителей и расширения задач украинских ВВС F-16 могут вступать в бой с целями, которые могут отстреливаться: истребители и батареи ПВО российских ВВС", - говорится в статье.

Истребители F-16 - последние новости:

Как известно, Украина долго ждала истребители F-16 и наконец они работают в украинском небе. Зеленский подтвердил, что впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ. В начале августа Владимир Зеленский подтвердил, что самолеты F-16 уже в Украине, они выполняют задачи.

К слову, решить проблему авиабомб могут истребители F-16 с соответствующими ракетами. Украинские воины ожидают усиления в виде систем противовоздушной обороны наземного базирования на Харьковском направлении.

Эксперт Александр Мусиенко сообщил, что "в России этих самолетов боятся". Он дал неожиданный сценарий использования F-16.

Читайте также другие новости о F-16:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ПВО Владимир Зеленский военный самолет F-16 истребитель-перехватчик
Реклама

Главное за день

Кривой Рог в трауре: количество пострадавших в результате удара РФ растет

Кривой Рог в трауре: количество пострадавших в результате удара РФ растет

13:32 Украина
Оккупанты захватили Мемрик и Калиново на Покровском направлении – Deep State

Оккупанты захватили Мемрик и Калиново на Покровском направлении – Deep State

11:37 Украина
В Кривом Роге прогремел взрыв: поражена гражданская инфраструктура, есть раненые

В Кривом Роге прогремел взрыв: поражена гражданская инфраструктура, есть раненые

10:59 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода 24071

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода

Украину накроет египетская погода : синоптик предупредила об изменениях 17897

Украину накроет "египетская погода": синоптик предупредила об изменениях

Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей 11803

Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа 11441

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

Последние новости

14:15

Как сэкономить на коммуналке - как снизить расходы на свет, воду и тепло

14:13

Испания плюнула в лицо Орбану: Мадрид заблокировал важное предложение Венгрии

13:32

Кривой Рог в трауре: количество пострадавших в результате удара РФ растетФото

13:03

Это только начало: F-16 уже наносят успешные удары по агрессору - Forbes

12:52

Молодая жена молчуна Цекало ошарашила своим экстремальным похудением - детали

Мобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – ГудковМобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – Гудков
12:47

США подыгрывают РФ: оккупанты могут спрятать авиацию, пока ВСУ ждут разрешения на удары

12:29

Астролог назвал 4 знака, которых в сентябре 2024 ждет релакс и удовольствияВидео

12:18

Огонь аж до неба: ГУР и ССО поразили очередную нефтебазу в Ростовской области

12:01

1+1 Украина покажет вдохновляющие премьеры и любимые проекты в осеннем сезонеВидео

Реклама
11:55

"Будет бунт и болтанка": военкор РФ закатали истерику о крахе режима Путина

11:54

Накликает беду: почему нельзя обрезать грецкий орех

11:37

Оккупанты захватили Мемрик и Калиново на Покровском направлении – Deep State

11:20

"Не быстро": Узелков после операции на сердце показал свою реабилитацию

11:09

Для кого сентябрь окажеться непростым месяцем: Росс назвал четыре знаки

10:59

В Кривом Роге прогремел взрыв: поражена гражданская инфраструктура, есть раненыеВидео

10:58

Можно ли хранить вино в пластиковых бутылках - неожиданный ответ

10:46

РФ может потерять контроль над Харьковщиной: ВСУ сражаются за ключевой населенный пункт

10:43

В Чернигове скандал с депутатом-застройщиком Тарасовцом

10:43

Церковный праздник 29 августа: что запрещено делать на Усекновение главы Иоанна Крестителя

10:25

ТЦК могут исчезнуть: депутат рассказал о реформировании мобилизации

Реклама
10:21

Китайский гороскоп на завтра 29 августа: Драконам - нервы, Обезьянам - успех

10:16

Кто станет счастливчиком сентября 2024: астролог назвал 4 знака зодиакаВидео

10:01

Дважды ударили: помощники путинистки Аллегровой напали на журналистов с кулаками - причина

09:56

Был в команде Усика и Беринчика: на войне погиб экс-боксер сборной Украины Ящук

09:48

Злата Огневич жестко отбрила хейтеров из-за "романа" с женатым мужчиной

09:32

Графики не действуют в Киеве и четырех областях: в регионах ввели экстренные отключения

09:25

6 вещей, которые нельзя покупать в секонд-хенде

09:14

Россию ждет переворот: альтернатива переговоров может остановить Путина и Россию

09:01

"Это начало": что происходит с путинистом Игорем Николаевым после инфаркта

08:52

"Обломки украшают донецкие пейзажи": ВСУ сбили российский самолет Су-25Видео

08:35

"Тяжелые жизненные моменты": Настя Каменских обратилась к поклонникам

08:30

Гороскоп на сентябрь-2024: кому в начале осени улыбнётся удача, а кого ждут проблемыВидео

08:24

Украину выставили угрозой: Россия пыталась использовать МАГАТЭ на Курской АЭС

08:10

Глобальный телеграмм - бельмо на глазу глобалистовмнение

07:40

Оккупанты достигли успехов на Покровском направлении: в ISW раскрыли детали

07:05

Найти скрытые слова за 10 секунд сможет только гений: загадка, которую разгадают единицы

06:52

Горят две нефтебазы на Ростовщине: в РФ пожаловались на атаку дроновВидео

06:10

У пропагандистов от страха уже началась дикая истерикамнение

05:19

Гороскоп на сентябрь 2024 для Тельцов: хорошие новости, знакомства и романтикаВидео

04:48

Гороскоп на завтра 29 августа: Львам - хорошие новости, Стрельцам - приключения

Реклама
04:27

Как упорядочить фотографии на iPhone: гениальные функции, о которых знают единицы

03:00

Россияне размазали молодую жену путиниста Евгения Петросяна - что она вытворила

03:00

Розы будут цвести, как в сказке: какие простые действия надо выполнить

02:49

По РФ Storm Shadow можно бить: но Британия заявила о нюансе

02:32

Почему из плена не возвращают "азовцев": Зеленский дал ответ

02:20

"Режим исчезнет вместе с Путиным": Гудков назвал условие ликвидации путинизмаВидео

01:30

Самый привлекательный артист Украины Гнатковский рассказал про жену и сыновей

01:18

"Динамо" не смогло пройти в Лигу Чемпионов: итог матча за проход в ЛЧ

00:47

Ситуация обостряется, украинский город может попасть "в кольцо" - DeepState

00:26

"Паляница" изменит ход войны: Федоров раскрыл цену украинской ракеты-дрона

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять