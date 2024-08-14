"В России этих самолетов боятся": Мусиенко дал неожиданный сценарий использования F-16

На сайте Главред состоялся чат с военным и политическим экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Он дал прогноз, что изменится для Украины с появлением у нее F-16.
"Дело начала боится. Нужно время, и эти самолеты интегрируются в украинскую систему воздушных сил, начнут выполнять задачи, Запад начнет реагировать, увидев, как Украина их успешно применяет, постепенно будет добавлять больше вооружения и самолетов. На Западе тоже взволнованы и напуганы, боятся, что самолет собьют, уничтожат. Это их имидж и репутация. Но все равно этот процесс будет двигаться, я здесь оптимистичен", - отметил Мусиенко.
Самолеты F-16 могут усилить ПВО Украины и смогут сбивать больше крылатых ракет.
"Также они будут применяться для нанесения ударов по наземным объектам российских войск против радиолокационных ракет HARM, ослеплять оккупантов, бомбами JDAM, и не только", - добавил Мусиенко.
"Появление самолетов не меняет сейчас коренным образом ландшафт. Но точно усилит наши возможности и добавит нам возможностей. В России этих самолетов боятся. Реакция там была взволнованная. Пусть самолеты и не новые, но они имеют определенное технологическое преимущество перед российской авиацией", - сообщил эксперт.
Мусиенко также добавил, что с F-16 Украина открыла эру перевооружения авиации по натовским стандартам и это уже необратимый процесс.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:
Напомним, что Украина может нанять американских пилотов для F-16. Украине следует приглашать американских пилотов-ветеранов, которые проявят заинтересованность и желание летать на F-16 и воевать на стороне Украины в войне против РФ.
Стало известно, что первые F-16 появились в украинском небе 4 августа. Президент Владимир Зеленский провел историческую встречу с пилотами, которые будут управлять истребителями. В Сети появились первые фото с F-16 на украинской земле.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Больше интересных новостей:
- Украина получит новую партию F-16 - Зеленский
- F-16 применят в три этапа: названы первые цели истребителей
- Как помогут F-16 в битве с войсками РФ на Харьковщине: в ВСУ сделали заявление
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред