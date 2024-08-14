УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"В России этих самолетов боятся": Мусиенко дал неожиданный сценарий использования F-16

Юлия Закрепа
14 августа 2024, 02:30
40
Эксперт Александр Мусиенко сообщил, что появление самолетов не меняет сейчас коренным образом ландшафт.
F-16
Как изменится ситуация в Украине с F-16 / Коллаж: Главред, фото: flickr

На сайте Главред состоялся чат с военным и политическим экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Он дал прогноз, что изменится для Украины с появлением у нее F-16.

"Дело начала боится. Нужно время, и эти самолеты интегрируются в украинскую систему воздушных сил, начнут выполнять задачи, Запад начнет реагировать, увидев, как Украина их успешно применяет, постепенно будет добавлять больше вооружения и самолетов. На Западе тоже взволнованы и напуганы, боятся, что самолет собьют, уничтожат. Это их имидж и репутация. Но все равно этот процесс будет двигаться, я здесь оптимистичен", - отметил Мусиенко.

Самолеты F-16 могут усилить ПВО Украины и смогут сбивать больше крылатых ракет.

"Также они будут применяться для нанесения ударов по наземным объектам российских войск против радиолокационных ракет HARM, ослеплять оккупантов, бомбами JDAM, и не только", - добавил Мусиенко.

ф-16 f-16 инфографика
Что известно об истребителе самолетов F-16 / Инфографика: Главред

"Появление самолетов не меняет сейчас коренным образом ландшафт. Но точно усилит наши возможности и добавит нам возможностей. В России этих самолетов боятся. Реакция там была взволнованная. Пусть самолеты и не новые, но они имеют определенное технологическое преимущество перед российской авиацией", - сообщил эксперт.

Мусиенко также добавил, что с F-16 Украина открыла эру перевооружения авиации по натовским стандартам и это уже необратимый процесс.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

Напомним, что Украина может нанять американских пилотов для F-16. Украине следует приглашать американских пилотов-ветеранов, которые проявят заинтересованность и желание летать на F-16 и воевать на стороне Украины в войне против РФ.

Стало известно, что первые F-16 появились в украинском небе 4 августа. Президент Владимир Зеленский провел историческую встречу с пилотами, которые будут управлять истребителями. В Сети появились первые фото с F-16 на украинской земле.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ F-16 новости Украины Александр Мусиенко
Реклама

Главное за день

"В России этих самолетов боятся": Мусиенко дал неожиданный сценарий использования F-16

"В России этих самолетов боятся": Мусиенко дал неожиданный сценарий использования F-16

02:30 Украина
Продвижение значительно усложнилось: ВСУ на Курщине будут окапываться

Продвижение значительно усложнилось: ВСУ на Курщине будут окапываться

00:37 Война
Такой сильной бури давно не было: страну атаковал жесткий геомагнитный шторм

Такой сильной бури давно не было: страну атаковал жесткий геомагнитный шторм

23:52 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Готовы простить : сенсационное возвращение Олега Винника - что известно 1576

"Готовы простить": сенсационное возвращение Олега Винника - что известно

Северное сияние в Украине: регионы накрыла опасная магнитная буря 1429

Северное сияние в Украине: регионы накрыла опасная магнитная буря

Путинистка Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ - все подробности 1428

Путинистка Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ - все подробности

ВСУ прорвались в Курской области: в ISW заявили о контроле над населенными пунктами 1347

ВСУ прорвались в Курской области: в ISW заявили о контроле над населенными пунктами

Последние новости

03:40

Большинство даже не догадывается: что может "убить" автомобильный аккумулятор

03:07

Операция ВСУ в Курской области: стали известны последствия отключения Курской АЭС

02:52

Роботы-собаки на фронте: как ВСУ используют современные технологии в войне

02:30

"В России этих самолетов боятся": Мусиенко дал неожиданный сценарий использования F-16Видео

02:25

Весна в Украине будет начинаться раньше: ученые рассказали когда и почему

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской областиПожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области
01:30

Больше никакой интриги: Остапчуки раскрыли имя будущего малышаВидео

01:10

На помощь Путину: Лукашенко направляет бронетехнику в Россию

00:37

Продвижение значительно усложнилось: ВСУ на Курщине будут окапываться

00:04

Запад может завершить войну в Украине, но ему это не нужно - NYT

Реклама
13 августа, вторник
23:52

Такой сильной бури давно не было: страну атаковал жесткий геомагнитный шторм

23:49

Танец света соединился с потоком Персеиды: над Украиной появилось редкое явлениеФото

23:40

"Он возвращается": после новой песни беглец Олег Винник отправится в турне

23:22

Историческое соглашение: Британия и Украина планируют партнерство на 100 лет

22:53

Прогноз пессимистичный: бывший посол США в РФ об окончании войны в Украине

22:49

Путин отличился странным поведением на совещании с губернаторамиВидео

22:48

Осуществил мечту деда - стал летчиком: в бою погиб пилот МиГ-29 Александр Мигуля

22:33

"Не может человек": известный артист рассказал вернется ли Дзидзьо

22:31

Россия перебрасывает войска из Калининграда на Курщину: в Литве сделали важное заявление

22:20

Усиление мер безопасности: в Москве боятся украинских ДРГ

21:44

Сдерживать не будут: Мусиенко сказал, появятся ли "загадочные отряды" в БеларусиВидео

Реклама
21:39

В России уже заговорили, кто будет руководить Курщиной после победы ВСУ

21:07

РФ вывела часть войск с юга Украины для обороны Курщины - Politico

21:07

Очень точный тест на характер: изображение, которое расскажет о вас всё

21:03

До 500 отказников из Петербурга "запаковали" в самолет на Курск: что происходит

20:57

Запреты и ограничения: Кабмин придумал наказание не обновившим данные в ТЦК

20:56

ВСУ "покрошили" оккупантов на Харьковщине: комбат раскрыл катастрофические потери РФ

20:46

Известный певец рассказал, как заставил жену ревновать и чуть не сломал отношения

20:04

"Это большая авантюра": в NYT описали последствия для Украины от операции на Курщине

19:47

Пилоты США для Украины: здесь не без "подводных камней"мнение

19:41

Прекрасно знают, что их ждет: какой будет судьба "кадыровцев" в РФ после провала под КурскомВидео

19:29

ВСУ освободили 74 населенных пункта на Курщине: Зеленский раскрыл детали операции

19:08

Дожди заканчиваются: когда в Украину вернется сильная жара

19:06

Наступление набирает обороты: ВСУ расширяют плацдарм на Курщине - BILD

19:05

Путинистка Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ - все подробности

18:35

Лимон спрятался среди яблок и груш: только гений его найдет за 5 секунд

18:33

В одном из регионов Украины уже рассылают повестки по почте: в ТЦК прокомментировали

18:29

Сырский обвел Герасимова вокруг пальца: эксперт об операции ВСУ под Курском

18:26

"Три базовых эффекта": названа главная цель наступления ВСУ в Курской области

18:08

Россияне захватили три села на Донетчине: в DeepState показали, где продвинулся враг

17:59

Как отреагировала избранница Пономарева на новости о его связи с Марией Яремчук - детали

Реклама
17:52

Женщина сделала тест ДНК для развлечения, но внезапно разоблачила ужасный секрет своей семьи

17:32

Не из кирпича: из чего на самом деле будут дома в США - материалы удивятВидео

17:30

Путинистку Долину облапошили мошенники на миллионы и теперь выгоняют из дома

17:29

Можем пойти и дальше Курска: у РФ нет особых резервов, чтобы нас остановить - депутат

17:28

Курск, Донбасс и хитрые планы россиянмнение

17:17

Даже малые дозы опасны: алкоголь повышает риск рака у пожилых людей - исследование

17:07

Непослушные пушистые волосы: что делать, чтобы была шикарная укладкаВидео

17:01

Таких на Земле нет: ученые нашли на Марсе океаны воды, но есть нюанс

17:00

Устала от их выходок: больная Кейт Миддлтон отмежевалась от Меган и Гарри

16:43

Под Курском - нехватка солдат: Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять