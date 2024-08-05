F-16 применят в три этапа: названы первые цели истребителей

СМИ ранее сообщали, что F-16 уже выполнили свои первые боевые вылеты именно в роли средств ПВО.

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F-16 уже в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП

Первое время истребители F-16 в Украине будут компонентной ПВО. В частности, эти самолеты способны сбивать как крылатые ракеты, так и "Шахеды", заметил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Речь идет, в том числе, о сбитии крылатых ракет дозвукового типа Х-101/555 или "Калибров".

"Они для этого вполне пригодны", - сказал Коваленко. видео дня

В то же время со сбитием "Шахедов" могут появиться определенные трудности.

"Шахед" - это довольно медленная цель для F-16, и поэтому по ним надо работать либо удаленно, либо в ближнем бою, применяя автоматическую пушку. Поэтому лучше удаленно", - пояснил Коваленко.

Также Силы обороны могут применить F-16 в отдельных спецоперациях против носителей "КАБов" Су-34.

Это же мнение в эфире телемарафона высказал другой военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, речь идет об определенной "этапности". Первый этап - защита тыла.

"Для чего это делается? Если мы говорим, что F-16 может где-то прикрыть небо над Западом Украины, видимо, некоторые системы ЗРК можно перемещать в центр ближе, или восточнее. То есть защиты становится больше", - отметил Мусиенко.

Второй этап - нанесение ударов управляемыми авиабомбами JDAM. Третий этап - нанесение ударов по российским самолетам совместно с ДРЛО-самолетами.

F-16 в Украине - главное

В воскресенье 4 августа, в день Воздушных сил ВСУ, президент Владимир Зеленский официально представил американские истребители в украинском небе.

В конце июля стало известно о прибытии в Украину первой партии истребителей F-16. Издание The Economist, в свою очередь, уточняло, что Украине передали 10 самолетов.

Более того, сообщалось, что F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины . Западную авиацию ВСУ якобы использовали пока только в роли поддержки сил ПВО.

Главной неожиданностью этих F-16 эксперты назвали контейнер ECIPS/CJS от датской Terma и итальянского Leonardo, который объединяет в себе мощную цифровую станцию РЭБ. Эта станция позволяет ставить помехи на РЛС самолетов и зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, в объектив камер попала станция фиксации угрозы о ракетной атаке, в том числе, обнаружение самих ракет, которые приближаются.

По мнению аналитиков Института изучения войны, чтобы использовать западные истребители, Силам обороны необходимо направлять усилия на поражение вражеской ПВО в российском тылу и на оккупированных украинских территориях с помощью западного дальнобойного оружия.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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