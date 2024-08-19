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Украина может вступить в НАТО несмотря на оккупацию - президент Чехии Петр Павел

Степан Гафтко
19 августа 2024, 22:58
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Президент Чехии Петр Павел допустил, что Украина может вступить в НАТО, несмотря на частичную оккупацию своих территорий Россией.
Украина может вступить в НАТО несмотря на оккупацию - президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии высказался за скорейшее вступление Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вступление Украины в НАТО не должно зависеть от полного контроля над своими территориями и войны в стране. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в интервью чешскому изданию Novinky.

Также Павел заявил, что он надеется на то, что Украина сможет в ближайшие годы заключить мир с Россией. Он выразил уверенность, что украинские земли будут оккупированными в течение долгого времени, но без того факта, что демократический мир признает новые границы государств.

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"Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием. Если будет демаркация, даже административной границы, то мы можем рассматривать эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент", - сказал он.

Президент Чехии привел в пример Германию, которая после Второй мировой войны была разделена на несколько частей, но одну часть все-таки приняли в Североатлантический альянс.

Кто такой Петр Павел

Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года.

Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32 % голосов во втором туре.

"Поэтому я думаю, что есть решение как техническое, так и юридическое, чтобы позволить Украине присоединиться к НАТО, не втягивая НАТО в конфликт с Российской Федерацией", - сказал он.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО/ Инфографика: Главред

Отношения Украины и НАТО - последние новости

Напомним, Венгрия является крупнейшим противником вступления Украины в НАТО, а премьер-министр страны заявил, что Украина так и останется "буферным государством".

Ранее стало известно, что генерал НАТО Кристофер Каволи заявил, что у РФ нет свободных военных сил, чтобы противостоять Украине в Курской области и подчеркнул, что в Альянсе поддерживают операцию на Курщине.

Напомним, на Главреде состоялся чат с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко, он рассказал, почему в НАТО так спокойно отреагировали на вход ВСУ в Курскую область.

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