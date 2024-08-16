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Реакция РФ на захват Курщины "медленная и рассеянная": генерал НАТО назвал причины

Анна Ярославская
16 августа 2024, 08:07
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У страны-агрессора России нет свободных сил, которые она может перебросить в Курскую область.
Кристофер Каволи, Курская область
Кристофер Каволи прокомментировал ситуацию в Курской области РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState, Википедия

Страна-агрессор Россия до сих пор пытается сформировать реакцию на операцию Украины в Курской области. Пока что эта реакция была медленной и рассеянной. Об этом заявил Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время Совета по международным отношениям 15 августа.

По мнению Каволи, такая реакция России связана с несколькими факторами:

  • отсутствие понимания, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри РФ;
  • отсутствие высвобожденных войск, которые Россия может привлечь против операции в Курской области.

"Россия до сих пор собирает воедино реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция. Частично это потому, что Россия не устанавливает, кто имеет полномочия. Министерство обороны ответственно за военные действия внутри Украины, но не внутри России, правильно? То есть это должно было бы быть Министерство внутренних дел", - цитирует Каволи Голос Америки.

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Кроме того, по словам генерала, у России нет свободных сил, которые она может перебросить.

"Уровень вовлеченности и доли российских наземных сил, которые находятся в Украине, очень существенный", - сказал он.

Каволи отмечает, что подразделения, которые остались в России и могут противостоять подобной проблеме - военные срочной службы, которым теоретически и юридически запрещено воевать в Украине. Соответственно речь идет не о тех боевых единицах, от которых можно ожидать быстрой реакции.

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе подчеркивает, что российские власти перебросили в Курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено, и какой эффект это будет иметь.

"Некоторые подразделения прибыли с Востока Украины, чтобы вести бой. Очевидно, им отдадут предпочтение по сравнению с подразделениями из других мест", - сказал генерал.

Кто такой Кристофер Каволи

Кристофер Джерард Каволи — американский военный деятель, генерал Армии США. Командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, пишет Википедия.

О назначении Каволи на должность объявили 3 мая 2022 года. Такое решение, как указывалось в прессе, было принято в связи с серьёзными угрозами для НАТО и безопасности Европы в целом из-за российского вторжения в Украину, учитывая опыт Каволи и его знания о России.

Операция в Курской области - последние новости

Силы обороны Украины контролируют село Внезапное Курской области РФ. Об этом сообщили аналитики DeepState вечером 15 августа.

Подразделения ВСУ окружили райцентр Коренево в Курской области. Украинские войска приближаются к селу с севера и юга. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных BILD Юлиан Репке.

Россия перебросила часть своих военных подразделений, которые находились на территории Украины, в Курскую область. Такие передвижения зафиксировали в США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Россйский пропагандист Максим Юсин заявил, что жителям РФ нужно успокоиться и смириться с потерей территорий в Курской области. Эвакуировать людей нужно со всего приграничья. По его мнению, следует готовиться к худшему сценарию.

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