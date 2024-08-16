ВСУ взяли под контроль еще одно село Курской области - DeepState

Силы обороны взяли под контроль село Внезапное Курской области России. Об этом сообщает украинский проект DeepState, который отслеживает ситуацию на линии фронта.
"Силы Обороны Украины освободили Внезапное (Курской области в России - ред.)", - отметили аналитики.
В то же время, в DeepState также сообщили, что россияне продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Операция в Курской области - что известно
Напомним, эксперт по анализу открытых данных BILD Юлиан Репке говорил, что подразделения ВСУ окружили райцентр Коренево в Курской области. Украинские войска приближаются к селу с севера и юга.
Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский также отмечал, что украинские силы продвинулись вперед в Курской области. Он уточнил, что "завершен поиск и уничтожение противника в Судже и трех других населенных пунктах".
Известно и то, что украинские силы во время наступления в Курской области могли использовать британские танки Challenger 2.
Читайте также:
- Скрывали до последнего: как Запад узнал о планах Украины по Курску
- Явное унижение Путина: интересное заявление Литвы об операции ВСУ в Курске
- РФ стягивает войска к Курску: СМИ показали целое "гнездо" вертолетов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред