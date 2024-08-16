ВСУ взяли под контроль еще одно село Курской области - DeepState

В свою очередь, россияне продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.

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ВСУ взяли под контроль еще одно село Курской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Силы обороны взяли под контроль село Внезапное Курской области России. Об этом сообщает украинский проект DeepState, который отслеживает ситуацию на линии фронта.

"Силы Обороны Украины освободили Внезапное (Курской области в России - ред.)", - отметили аналитики.

В то же время, в DeepState также сообщили, что россияне продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.

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Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, эксперт по анализу открытых данных BILD Юлиан Репке говорил, что подразделения ВСУ окружили райцентр Коренево в Курской области. Украинские войска приближаются к селу с севера и юга.

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский также отмечал, что украинские силы продвинулись вперед в Курской области. Он уточнил, что "завершен поиск и уничтожение противника в Судже и трех других населенных пунктах".

Известно и то, что украинские силы во время наступления в Курской области могли использовать британские танки Challenger 2.

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