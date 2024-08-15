РФ стягивает войска к Курску: СМИ показали целое 'гнездо' вертолетов

Россияне накопили войска возле Курска, на спутниковых фото видно много боевых вертолетов на аэродроме недалеко от города.

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Россия накапливает возле Курска вертолеты / коллаж: Главред, фото: Википедия, news.sky.com

В нескольких километрах от Курска россияне на аэродроме начали накапливать большое количество боевых вертолетов. Спутниковые снимки показало издание Sky News.

Как утверждают аналитики издания, еще 22 июля на спутниковых снимках было видно, что скопления вертолетов не наблюдается, а сейчас на аэродроме в нескольких километрах от областного центра армия РФ стянула боевые вертолеты.

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Спутниковые снимки, сделанные 14 августа, показывают уже кардинально другую ситуацию. На снимке заметны 14 вертолетов, припаркованных по всей длине аэропорта. Также видны четыре истребителя.

"Наблюдается значительное увеличение количества вертолетов: с двух вертолетов Ми-24/35 или Ми-8/17 в июле до четырнадцати вертолетов в августе, включая, возможно, три вертолета Ка-52 "Аллигатор", - рассказал в комментарии изданию сотрудник Королевского института оборонных исследований Британии Джастин Бронк.

Но журналисты утверждают, что на спутниковых снимках недостаточно хорошо видно, какие именно вертолеты стянули россияне возле Курска. Детализация фотографий очень плохая, именно поэтому можно посчитать только количество техники россиян.

Спутниковый снимок аэродрома под Курском / Фото: news.sky.com

В издании предполагают, что такое скопление вертолетов является ответом на продвижение украинских войск по территории Курской области и стягиванием дополнительных сил для отражения будущих атак ВСУ.

Вертолет Ка-52 Ка-52 "Аллигатор" (согласно кодификации НАТО - Hokum B) - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 "Черная акула", передает Википедия. Вариант корабельного базирования Ка-52К может оснащаться сравнительно более мощным, чем большинство ударных вертолетов армейской авиации, комплексом управляемого вооружения "Гермес-А" с максимальной дальностью стрельбы 15-20 км. Стоимость одного вертолета Ка-52 составляет около 857 млн рублей (примерно 12,5 млн долларов).

Бои в Курской области

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступлением в Курской области Украина принуждает Россию к миру.

Также стало известно, что российские пропагандисты во Льгове попали под авиационный обстрел, фактически показав, как россияне ФАБами уничтожают свои города.

Напомним, украинского генерала Эдуарда Москалева назначили новым комендантом на территориях Курской области, где продвигаются ВСУ.

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