"Илюха, убегаем": Россия накрыла ФАБами своих пропагандистов во Льгове

Рупоры Кремля фактически зафиксировали, как их боевая авиация "сносит" российский город.

https://glavred.info/ukraine/ilyuha-ubegaem-rossiya-nakryla-fabami-svoih-propagandistov-vo-lgove-10588895.html Ссылка скопирована

Россияне продолжают уничтожать авиабомбами свои же села / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российские оккупанты сбросили очередную партию бомб ФАБ на город Льгов Курской области. В то время в зоне "работы" боевой авиации находились кремлевские пропагандисты.

На камеру один из "ведущих" якобы показывал образовавшиеся от "украинских" бомб воронки у жилой застройки.

Но уже вскоре над съемочной группой начала летать российская авиация, затем раздались новые взрывы - пропагандисты вынуждены были быстро хватать вещи и бежать в автомобиль.

видео дня

Ситуация, судя по кадрам, повторилась, хотя и в другом районе.

Пропагандистов РФ накрыла российская бомба - смотрите видео:

Отметим, что подразделения ВСУ, скорее всего, на подходе к городу. Ранее боец ВСУ опубликовал в Сети видео в окрестностях Льгова. Когда именно был снят ролик - неизвестно.

Льгов находится в 50 километрах от Курска и в 20 километрах от Курской АЭС.

Бои за Курскую область - последние новости

Украинские силы продвинулись вперед в Курской области, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский. В ходе Ставки Верховного главнокомандующего он уточнил, что "завершены поиск и уничтожение противника в Судже и трех других населенных пунктах".

В то же время СМИ замечают, что большинство сел Курской области, которые перешли под контроль ВСУ, размещены возле трассы Е38 "Рыльск-Курск". Скорее всего ВСУ попытаются перерезать эту трассу, по которой русские перебрасывают подкрепления.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия свободных резервов российское командование усиливает Курское направление также срочниками без какого-либо боевого опыта. Кроме того, есть сообщения насильственной переброски отказников из-под Петербурга.

Что такое город Льгов Курской области? Город Льгов - город областного значения в Курской области с населением в почти 17 тысяч человек. Раньше был украинским. Впервые был включен оккупантами в состав РФ только в 1721 году. На территории города действуют сахарный, комбикормовый и молочно-консервный заводы. Льгов является важным железнодорожным узлом, через него русские построили две ключевые ветки - Киев-Воронеж и Харьков-Брянск.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред