"Илюха, убегаем": Россия накрыла ФАБами своих пропагандистов во Льгове

Российские оккупанты сбросили очередную партию бомб ФАБ на город Льгов Курской области. В то время в зоне "работы" боевой авиации находились кремлевские пропагандисты.
На камеру один из "ведущих" якобы показывал образовавшиеся от "украинских" бомб воронки у жилой застройки.
Но уже вскоре над съемочной группой начала летать российская авиация, затем раздались новые взрывы - пропагандисты вынуждены были быстро хватать вещи и бежать в автомобиль.
Ситуация, судя по кадрам, повторилась, хотя и в другом районе.
Пропагандистов РФ накрыла российская бомба - смотрите видео:
Отметим, что подразделения ВСУ, скорее всего, на подходе к городу. Ранее боец ВСУ опубликовал в Сети видео в окрестностях Льгова. Когда именно был снят ролик - неизвестно.
Льгов находится в 50 километрах от Курска и в 20 километрах от Курской АЭС.
Бои за Курскую область - последние новости
Украинские силы продвинулись вперед в Курской области, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский. В ходе Ставки Верховного главнокомандующего он уточнил, что "завершены поиск и уничтожение противника в Судже и трех других населенных пунктах".
В то же время СМИ замечают, что большинство сел Курской области, которые перешли под контроль ВСУ, размещены возле трассы Е38 "Рыльск-Курск". Скорее всего ВСУ попытаются перерезать эту трассу, по которой русские перебрасывают подкрепления.
Ранее сообщалось, что из-за отсутствия свободных резервов российское командование усиливает Курское направление также срочниками без какого-либо боевого опыта. Кроме того, есть сообщения насильственной переброски отказников из-под Петербурга.
Что такое город Льгов Курской области?
Город Льгов - город областного значения в Курской области с населением в почти 17 тысяч человек. Раньше был украинским.
Впервые был включен оккупантами в состав РФ только в 1721 году.
На территории города действуют сахарный, комбикормовый и молочно-консервный заводы.
Льгов является важным железнодорожным узлом, через него русские построили две ключевые ветки - Киев-Воронеж и Харьков-Брянск.
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