До 500 отказников из Петербурга "запаковали" в самолет на Курск: что происходит

Мужчин удерживали в военном поселке под городом, где базируется 138-я отдельная мотострелковая бригада.

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Сотни российских отказников оказались в самолете на Курск / Коллаж Главреда. Фото: ASTRA

Сотни отказников из Петербурга насильно отправили на "усиление" воюющих подразделений в Курскую область, сообщает издание ASTRA. В распоряжение редакции попали фото и скриншоты сообщений.

Отмечается, что на Курское направление отправили минимум 500 человек - это отказники, которых удерживали в военном поселке Каменка под Петербургом, где базируется 138-я отдельная мотострелковая бригада.

На часть из отказников уже были заведены уголовные дела об оставлении части, они находились под следствием, еще часть ожидала военной комиссии.

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Помимо этого, у некоторых мужчин наблюдаются серьезные проблемы с психическим и физическим здоровьем.

"Забрали мужчину с категорией "Д", плюс мужчина в возрасте под 70 лет, который еле ходит, еще мужчину без глаза…", - цитирует ASTRA.

Мужчин в понедельник вечером, 12 августа, внезапно вызвали на построение, а затем, ничего не объясняя, посадили в КАМАЗы и под охраной увезли на военный аэродром.

"Первую "партию" - около 300 человек - отправили в неизвестном направлении. Вторая часть - около 150 человек - оказалась к утру в 7 км от Курска на военном полигоне", - говорится в материале журналистов.

Бои в Курской области - России критически не хватает резервов

Западные СМИ предполагали, что основной целью Украины операции в Курской области будет попытка заставить Россию оттянуть резервы с горячих направлений для защиты своей территории. Однако этого пока не произошло.

Вместе с тем в Генштабе фиксируют переброску некоторых подразделений с Приднестровского направления.

Полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В ином случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

В настоящее время, согласно данным OSINT и украинского Генштаба, ВСУ продолжают весьма быстрое продвижение по российскому региону. Некоторых военных уже заметили в 20 км от Курской АЭС.

На фоне растущих потерь и нехватки живой силы из-за внезапно открывшегося нового фронта, пишет Bloomberg, Кремль может объявить о новой мобилизации.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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